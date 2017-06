Diputados volverán a sesionar después de más de un mes sin debate en el recinto

El martes a las 18 los diputados provinciales volverán a tener una sesión y de este modo se realizará la quinta sesión ordinaria de este período legislativo.



El 19 de junio pasado se sesionó, pero se trató de una sesión especial que tuvo como fin designar a Jorge Monge (Cambiemos) como titular y a Gustavo Zavallo (UNA-Frente Renovador) como suplente para integrar el Jurado de Enjuiciamiento.



Estos días el diputado Alejandro Bahler (Frente Renovador) salió a cuestionar la falta de convocatoria: "Me indigna que las autoridades del cuerpo no llamen a sesionar a la Cámara cuando hay tantos problemas a solucionar y debatir a lo largo y ancho de la provincia, como también me indigna que muchos diputados hagan silencio, aceptando mansamente decisiones de este tipo por el simple hecho de cubrir a quienes deben rendir cuentas ante el Cuerpo y ante la Justicia", afirmó el legislador de Concordia, dijo en clara alusión al diputado José Allende, quien es repudiado por amenazar a un periodista. (APFDigital)