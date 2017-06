Bahillo: "A esta instancia hay que llevarla con mucha madurez, mucho equilibrio"

Política Bordet presentó los candidatos de Somos Entre Ríos

El gobernador Gustavo Bordet presentó este jueves a los candidatos del Frente Justicialista Somos Entre Ríos. Se trata de Juan José Bahillo, Mayda Cresto, Gustavo Zavallo, Carolina Gaillard y Claudia Gieco.Tras el acto de presentación encabezado por el titular del Poder Ejecutivo y a la vez presidente del Partido Justicialista a nivel provincial, Juan José Bahillo dialogó con, entendiendo que "se ha configurado un panorama del que no hay antecedentes, con una participación masiva de listas en una lista nacional. Esto habla a las claras de una apertura y de igualdad en las reglas de juego democráticas, para dirimir estas cuestiones en las PASO".Mencionó además: "Ya trabajamos en líneas de acción que permitan llevar al Congreso, leyes que potencien, y plasmen este enorme potencial productivo que tiene nuestra provincia. Este proceso de desarrollo tiene que ver también con modificar la matriz económica que tiene el gobierno nacional, adversas a las producciones regionales".Consideró en tanto que "el pueblo está desencantado, con mucha preocupación, por la pérdida del poder adquisitivo del salario que está pegando fuerte a la familia, además de la zozobra y la incertidumbre al no saber si llegan a fin de mes. También se ha incorporado en los últimos diez años, una situación que antes no lo teníamos, la incertidumbre por la fuente laboral, el no saber en una familia si el padre va a tener trabajo el mes que viene. Nosotros deberemos ganarnos la confianza de la gente, a través de nuestra propuesta de las políticas que queremos llevar adelante".