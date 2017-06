Bordet presentó los candidatos de Somos Entre Ríos

En la tarde de este jueves, el gobernador Gustavo Bordet realiza la presentación de la lista Somos Entre Ríos. Los candidatos son Juan José Bahillo, Mayda Cresto, Gustavo Zavallo, Carolina Gaillard y Claudia Gieco. "Siempre puse lo mejor para apoyar una lista, ganando o perdiendo", aseveró.



Destacó que, tal como denominaron, este "encuentro de trabajo" con los intendentes, legisladores y funcionarios" tiene como objetivo, "pedirles a todos los que están aquí, a aquellos que tienen responsabilidades de conducción, que tengan el mismo compromiso".



Asimismo, indicó que "no nos podemos quedar de brazos cruzados en nuestras casas, no podemos mirar pasar una elección, quiero ser protagonista junto a mis compañeros. Hemos dado el primer paso, hemos cumplido con la palabra de que habría proceso interno. Si ganamos las elecciones nos vamos a respetar, si no ganamos todos nos costará el doble, nos jugamos el destino de los entrerrianos".



"Queríamos conformar una lista que pueda sintetizar los más amplios consensos. Todas las expresiones del Justicialismo están dentro del frente Somos Entre Ríos. No hay nadie que quedó afuera, como otras veces. Esto nos permite llegar a octubre con mucha fortaleza. Todo el mundo podía presentarse para que nadie quede sin expresarse".



Consideró que la palabra que identifica a la lista es "unidad", ya que "es lo que necesitamos para seguir sosteniendo nuestras banderas en la provincia. Queremos que Entre Ríos recupere muchos de sus derechos, que seamos una provincia autónoma, porque no hay discriminación política a ningún intendente ni ciudadano. Es la Entre Ríos que queremos construir y representamos los intereses de los entrerrianos de todos los sectores".



