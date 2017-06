Murió en Gualeguay Francisco Gastaldi, ex escribano Mayor de Gobierno

"Mi padre se está muriendo", declaró por entonces su hija Laura, al tiempo que denunció que las causas contra el ex funcionario estaban "armadas" y apuntó a un entramado de "mafia y corrupción política". Los restos de quien se desempeñó en el cargo entre 2004 y 2015 son velados en Gualeguay y serán cremados este viernes, según pudo saber ANÁLISIS DIGITAL. Gastaldi había sido designado en el cargo de escribano Mayor de Gobierno al inicio de la última gestión del ex gobernador Jorge Busti, en enero de 2004. Permaneció en el cargo durante los dos mandatos de Sergio Urribarri y fue reemplazado al inicio de la actual gestión por el gobernador Gustavo Bordet, quien designó en su lugar a Alejandro Santana.



La decisión fue a raíz de la complicada situación judicial que Gastaldi atravesaba por entonces, ya que había sido condenado por diversos delitos. En abril de este año había quedado firme una sentencia en su contra luego de que la Cámara de Casación Penal confirmara el fallo del tribunal conformado por Javier Cárdenas, Darío Crespo y María Angélica Pivas. El delito del cual se lo acusó fue el de falsificar documentos públicos y quedarse con propiedades pertenecientes a un hacendado de Gualeguay, por lo cual se lo sentenció con tres años de pena condicional.



Antes, en 2014, el ex funcionario había sido condenado en otra causa por la conformación de una escritura de cesión de bienes a un hombre que, a entender del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que debió intervenir en el expediente, no estaba en sus cabales para tomar tal determinación.



En abril, su hija Laura Gastaldi había expresado: "Mi padre se está muriendo. Es lo que ha logrado la mafia y la corrupción política". La mujer sostuvo que a las causas judiciales contra el ex funcionario las habían "armado en la Fiscalía de Gualeguay después de una amenaza de un ex diputado y ex senador de Gualeguay" contra su padre.



En diálogo con el programa Fuera de juego, afirmó que "la condena penal tenía varios objetivos". Uno era desplazar a su padre del cargo debido "a que en 2014 realizó declaraciones en los medios de Paraná revelando que no comulgaba con el kirchnerismo y que el sueño entrerriano se le había convertido en pesadilla al gobernador (Sergio Urribarri)". Otra razón esgrimida por la mujer fue que Gastaldi "siempre fue una persona honesta, jamás quiso recaudar para nadie ni se prendió en nada".



"Pongo a disposición de cualquiera todo nuestro patrimonio, no figuramos en ninguna sociedad, esto no nos ha traído ningún beneficio sino por el contrario, mi padre está muy enfermo, se está muriendo. Esto lo ha matado, esto es lo que ha logrado la mafia y la corrupción política", expuso Laura Gastaldi por entonces.



Los restos de Gastaldi, que falleció este jueves, son velados en la Cochería Bernigaud, en calle Alfredo Palacios 158 en Gualeguay. Por decisión familiar, serán cremados este viernes al mediodía en Gualeguaychú.



Análisis Digital.