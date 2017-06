PASO 2017: presentan lista integrada por mujeres y la obligan a sumar hombres

La justicia federal santafesina intimó ayer a una agrupación política que se anotó para competir en las PASO de cara a las legislativas nacionales con una lista conformada íntegramente por mujeres, a que incorpore hombres en la nómina por entender que "el cupo es para ambos sexos".La resolución fue dictada por el juez federal con competencia electoral Reinaldo Rodríguez en relación a la lista de precandidatas a diputadas nacionales de la agrupación Ciudad Futura, integrada en la provincia de Santa Fe sólo por mujeres, y que lleva como primera postulante a la actual concejal rosarina Caren Tepp.El juez que impugnó la nómina utilizó como argumento que el cupo no solo refiere a que se garantice una porción de los cargos electivos a las mujeres, sino también a los hombres.Ante la resolución, Ciudad Futura consideró que la resolución de Rodríguez tergiversa "el espíritu de la ley que vino a garantizar un mínimo de participación de las mujeres y nunca un máximo"."La resolución se basa en un fallo del 2001, pero omite e ignora un decreto del año 2005, donde el ex presidente Néstor Kirchner modificó los artículos de la reglamentación de la ley de cupo para que no haya dudas sobre su espíritu y aplicación", expresó la agrupación en un comunicado de prensa.Según Ciudad Futura, el juez Rodríguez las intimó a que si en un plazo de 24 horas no se incorporan hombres a la lista, no podrán participar de las primarias del 13 de agosto."Estos son los debates que queremos dar. Estos son los cambios estructurales que, en la sociedad y en la cultura política, esta lista ya empezó a generar. Por eso necesitamos de todos y todas", añade el texto.Asimismo anunciaron que en las próximas horas realizarán una presentación judicial para que "se de marcha atrás en esta decisión" y, de esta manera, la lista "pueda oficializarse tal y como se presentó".Desde las redes sociales, la agrupación instaló ely promociona una petición on line -en la plataforma digital- desde donde se señala que "quieren impugnar la primera lista 100 por ciento femenina de la historia argentina"."Iniciamos por las redes una campaña de apoyo para que la justicia electoral escuche el reclamo y las 15 valientes mujeres que conforman la lista puedan expresar en su voz, la voz de todos los hombres y mujeres que quieren y exigen una sociedad más justa y más igualitaria", señalaron en la petición, en la que piden la adhesión de los santafesinos.Por último, el espacio político indicó que "este reclamo tiene que exceder las fronteras partidarias" ya que "no se trata de Ciudad Futura, se trata de todas las mujeres, se trata de todos".