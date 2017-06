Se realizó en Paraná el Congreso de los Pueblos Libres

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El gobernador Gustavo Bordet participó de las Jornadas Interdisciplinarias sobre el Congreso de los Pueblos Libres, que se realizan en Paraná, y firmó un convenio de trabajo y cooperación con el Congreso de Intendentes de la República Oriental del Uruguay. "Artigas planteó la independencia, la república y el federalismo en 1815. Hay un legado y una gesta histórica y a quienes nos toca esta función pública debemos rescatar la historia, tener la memoria y exponerla porque ese legado tiene mucho que ver con lo que nos pasa hoy día", afirmó Bordet.



Junto al presidente del Congreso de Intendentes del Uruguay e intendente de Montevideo, Daniel Martínez; y el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua; Bordet aseguró este jueves que "no es casualidad tampoco que estemos aquí reunidos, porque lo hacemos habitualmente con otros temas que tienen que ver con la gestión y de todos los días".



Recordó que pocas semanas atrás estuvieron reunidos con el vicegobernador de Santa Fe, y representantes de Corrientes para abordar el tema de la hidrovía Paraná-Paraguay. Luego rememoró que "con el Congreso de Intendentes de Uruguay, nos une lo mismo. En momentos que había una división que se había instalado en nuestra provincia y entre las dos Repúblicas, nació con fuerza el encuentro de intendentes argentinos y uruguayos para crear el Comité de la Hidrovía del Río Uruguay".



"Es necesario no sólo por la navegabilidad del río Uruguay que después de mucho batallar hemos legado avances extraordinarios, sino también para afianzar el proceso de integración porque sean muchísimas más las cosas que históricamente nos unieron que no podíamos desunirlas por un hecho puntual", destacó.



Esto ha logrado que "se cree una confianza recíproca, estos encuentros no se dan esporádicamente, no se dan de manera aislada, sino que hay una agenda común de trabajo", valoró. Y en ese sentido, recordó que "este año estuve en Montevideo en el despacho del intendente municipal, poniéndonos de acuerdo, tomar y aprovechar la experiencia que tiene Montevideo en materia de saneamiento para poder aplicarla en las ciudades entrerrianas, coordinación técnica en ese sentido, que es clave para el desarrollo de nuestra comunas".



Asimismo, mencionó que "fui también esa vez a Montevideo porque nuestros productos entrerrianos que salen del puerto de Concepción del Uruguay, lo hacemos en alianza estratégica entre Paysandú, Concepción del Uruguay y el puerto de Montevideo, esto es lo que nos integra, la cultura, el desarrollo económico, el medio ambiente, las obras comunes".



"Estamos desarrollando el mismo proyecto de integración en la zona de la región de Salto Grande, creo que este es el desafío que hoy tenemos, de tomar esa parte de la historia que nos entusiasma y emociona, y proyectarla en este presente para seguir trabajando y fortaleciendo estos vínculos porque hay un futuro que nos está esperando, ese futuro es Patria Grande que Artigas soñó y nos dejó como legado", completó.



Hecho histórico



El mandatario entrerriano rescató el motivo de la convocatoria, "para conmemorar un hecho histórico que significa el 202 aniversario del Congreso de Oriente". En ese sentido, recordó que "se celebró en Arroyo La China, hoy Concepción del Uruguay, que fue claramente el primer grito de independencia de toda dominación de potencia extranjera en nuestras latitudes, fue muy clara, contundente. Allí asistieron los diputados de la mitad de las provincias de lo que era nuestro territorio nacional", recordó.



"La otra mitad, asistió al año siguiente el 9 de julio en Tucumán, allí no fueron los diputados entrerrianos ni de la Banda Oriental, ni de Corrientes ni Misiones, fue una parte de Córdoba, ni de Santa fe tampoco porque el grito libertario ya había estado constituido aquel 29 de junio en arroyo La China, pero en realidad, había antecedentes ya con la Asamblea del año ´13 donde Artigas envía los diputados con un claro mandato en la Asamblea del año ´13".



Al referirse a los mandatos, explicó que "eran seis o siete puntos, pero había dos que eran inadmisibles para el gobierno centralista porteño, uno de ellos era que la Asamblea tenía que declarar la independencia porque desde la Revolución de Mayo a la fecha, la independencia cortando vínculos con la corona española, no se había producido. Este era un punto innegociable, y el otro era que justamente la capital o sea Buenos Aires, así que no fue bien recibido e impugnaron a los diputados que había enviado Artigas, por eso es el antecedente inmediato para la conformación del Congreso de Oriente".



La gesta de Artigas "cala muy hondo en el sentimiento de todos nosotros, particularmente en mi ciudad, Concordia, y siendo joven he caminado muchísimas veces sobre la costa del río, recorriendo ahí donde estaba el primer campamento, el que estuvo en la zona de San Carlos, Naranjal de Pereda, después fue el Campamento de Ayuí".



"Yo miraba el río, donde está el Salto Chico con todas sus formaciones rocosas, y ver cómo se pudo haber hecho esa proeza que fue lo que algunos conocen como éxodo pero que nosotros preferimos decir La Redota, en 1811 cuando Artigas, cumpliendo el mandato que le establecen de gobernador la parte de las misiones lo hace y lo cumple, pero el pueblo lo sigue, Artigas no se lleva consigo los campesinos, los pueblos originarios que lo seguían, lo fueron acompañando y es una gesta extraordinaria en todo sentido, una gesta épica", contó.



Destacó los valores inquebrantables que tenía Artigas y recordó que "el segundo Triunvirato le ofrece también a Artigas que la banda oriental pase a ser un estado independiente y de esa forma encapsular, aislar, el ideario federal, republicano que tenía Artigas. Y él no lo acepta porque tenía la visión de esa Patria Grande y de esa Liga de los Pueblos Libres".



También dijo que "lo planteaba desde una visión federal, fue el primer planteo federal que hubo en estas latitudes, después de la Revolución de Mayo. Y planteaba los principios republicanos con fuerza. Artigas plantea la independencia, la república y el federalismo en 1815. Entonce hay un legado y una gesta histórica, que no vale entrar en la controversia de la fecha de la independencia, pero sí nos cabe hacer desde la función que nos toca es rescatar la historia, tener la memoria y exponerla porque ese legado tiene mucho que ver con lo que nos pasa hoy día".



El legado de Artigas



El intendente de Montevideo y presidente del Congreso de Intendentes del Uruguay, Daniel Martínez, destacó el "legado increíble de Artigas, un hombre que tal vez estaba adelantado 100 o 200 años en su tiempo, pero que nos dejó esas luces que nos marcan el camino para seguir. Luces que implican saber que los hermanos americanos tenemos que pelear juntos, tenemos que lograr profundizar, y no sólo establecer alianzas comerciales, sino alianzas de los pueblos, que nos unan culturalmente en los valores y también en la generación de oportunidades de trabajo y de desarrollo productivo que nos hagan unirnos para competir mejor en el mundo. Ese camino que marcó Artigas es el que tenemos que seguir peleando y luchando cada día".



Por último, bregó porque "Artigas siga siendo una luz que guíe el camino hacia donde debemos seguir, cada uno con su visión. Podemos tener matices, pero lo que importa son los valores, los temas de fondo y de qué forma los latinoamericanos podemos unirnos en base a valores".



"Venimos tejiendo con Bordet las relaciones que son las que sirven, pensando en qué hacemos mejor por nuestra gente y ese es el camino que Artigas nos marcó y con el cual estamos comprometidos a dejar todo todos los días", concluyó.



Por su parte, el gobernador de Misiones, resaltó la importancia que representa el Congreso de Oriente "hoy a 202 años seguimos reflexionando sobre él, algo mágico y especial tiene que haber ocurrido", eso tiene que ver "con las enseñanzas de José Artigas que nos permiten repensar nuestro comportamiento actual, la política".



"Él hizo aportes que otro caudillos habían logrado concretar, primero desnudar en toda su dimensión el centralismo porteño, las desigualdades que había, que eran efecto de una macorcefalia que había que exponer, y él lo hace desde el lugar más difícil de hacer, que son las convicciones, que fueron perpetuas, jamás claudicó en sus convicciones peso que eso a veces producía mucha incomodidad".



Hoy uno se siente mediocre al lado de la figura de Artigas, era un protector, sin embargo escuchaba con esmerada atención qué decían los protegidos, era un ida y vuelta, él se instruía y se nutría y a eso no lo hizo ningún otro caudillo, y en ese sentido, destacó: "Eso es lo que hoy se le exige a la clase dirigencial, que sepa escuchar, que esté cerca, que sea humilde".



También rescató la figura de Andresito: "Está en cada escuela de Misiones, es nuestro procer provincial y lo que hizo Artigas no lo pudo haber hecho sin una segunda línea, gente lúcida, y este guaraní sobre Artigas tuvo un efecto especial, con una lucidez y carisma especial".



En otro tramo, destacó "los valores, la enseñanza y uno ve en esa forma de ser tan contagiosamente tranquila de los uruguayos que también tienen los entrerrianos", y "los mandatos, instrucciones que nos dio Artigas todavía están, y que ustedes tengan la inteligencia de recordarlo a todos los que somos de esta zona significa mucho", finalizó.



Convenio marco



En la oportunidad se firmó un convenio entre el gobierno provincial y el Congreso de Intendentes de Uruguay a partir del cual se establecerá un espacio de cooperación y complementación técnica a los fines de lograr una efectiva interacción institucional que facilite el intercambio de conocimientos, tecnologías y experiencias profundizando la coordinación en las diferentes áreas temáticas. En pro del real mejoramiento de la gestión y ejecución de políticas públicas.



También estuvieron presentes el intendente de Florida y vicepresidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso; el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua; el intendente de Río Negro, Oscar Terzaghi; ministros de la provincia, legisladores de argentina, Uruguay y entrerrianos; cónsules, representantes de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU); directores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay; integrantes del Comité de la Hidrovía, autoridades de universidades, docentes y estudiantes.



La jornada



El convenio se firmó en el marco de la jornada organizada por el Instituto Federal de Estudios e Integración "José Artigas" de Entre Ríos y apoyada por el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Cultura. En ese marco, se organizaron para este jueves disertaciones sobre temáticas vinculadas al proyecto que Artigas supo construir junto a la Liga de los Pueblos Libres



Perspectivas, reflexiones y debates en torno a la integración regional, el federalismo y federalismo de concentración y la reconversión y reorientación de la Educación y sus contenidos curriculares se fijaron como lo central en la jornada. También se organizó la proyección del film Andresito, que relata parte de la historia de uno de los más fieles "hijos" de Artigas, el Protector de los Pueblos Libres.



Apertura



En la apertura de la jornada, la presidenta del Instituto Federal de Estudios e Integración "José Artigas" de Entre Ríos, Sara Lipovetsky de Amavet, manifestó su alegría de "contar con el acompañamiento de otras provincias y pueblos que constituyeron la Liga de los Pueblos Libres". Aseguró que el Congreso de los Pueblos Libres "dejó una tarea inconclusa que será un desafío para las futuras generaciones. Es el congreso que no celebramos y eso tiene que ver con una omisión de Artigas reproducida en la historia escolar, con una mirada centralista que poco tiene que ver con nosotros".



Además, señaló la trascendencia de esas ideas hasta nuestra actualidad y remarcó que "hoy tenemos un testimonio concreto de eso con la firma del convenio".



Por su parte, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Faustino Schiavoni, compartió una reflexión sobre la "colonización cultural. Nos quieren hacer creer que no vale la pena mirar, recuperar, reflexionar sobre la historia. La marcha de Entre Ríos dice por ejemplo, no creo que inocentemente, `emprendamos la marcha al futuro, sin volver hacia atrás la mirada` y creo que el secreto es volver al pasado para comprender el presente".



Respecto de Artigas, destacó que "era un demócrata, con sus aciertos y errores. La democracia seguramente deja algunas promesas incumplidas, pero es el único sistema gracias al cual respiramos", indicó. Subrayó finalmente la importancia de haber nombrado la ruta nacional 14 con el nombre del Protector de los Pueblos Libres y celebró estas iniciativas que "ayudan a repensar la historia".



A su turno, el presidente del Instituto Artiguista de Santa Fe, Julio César Rondina, agradeció al gobierno entrerriano y la entidad organizadora por invitarlo a ser parte de la jornada, reconociendo la tarea de Alberto Umperrez como un promotor fundamental de estas ideas. "Hoy se genera un cauce imposible ya de borrar, sobre las ideas de Artigas que tuvieron su asidero en el Río de La Plata. Intentamos traerlo del exilio de la historia al que Mitre lo condenó. Valoramos que nuestros hermanos uruguayos lo bajaran de ese pedestal de prócer uruguayo para hacerlo un patriota de los Pueblos Libres. Celebro que esta integración tome carnadura en el convenio que se firma hoy", concluyó Rondina.



Alberto Umpierrez, que trabaja en la Secretaría Técnica del Comité Binacional de la Hidrovía del Uruguay, y fue uno de los impulsores de este tipo de jornadas agradeció "sobretodo a los hermanos uruguayos que están presentes este día. El convenio es una importante herramienta para el funcionamiento de la hidrovía, ya que es parte del marco administrativo necesario".



Finalmente, resaltó que el acto se lleva a cabo "el día de la declaración de la Independencia de la Liga de los Pueblos Libres, una fecha que seguramente en un futuro será un día de celebración patria en la región.



La jornada cerrará con la presentación de tres disertantes de la Universidad Nacional del Litoral, el Conicet y la Universidad Católica Argentina.