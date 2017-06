Se presentaron las candidaturas del Encuentro Social

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Comenzó la actividad proselitista a poco más de un mes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Una de las dos listas provinciales que no tienen competencia interna y sólo deben superar el piso proscriptivo de las PASO es la del Encuentro Social que lleva como principal candidato al exintendente de Gualeguaychú, Emilio Martínez Garbino.



Fue el propio dirigente quien encabezó la conferencia de prensa y estuvo acompañado por los dirigentes del Partido Socialista Verónica Magni (Concepción del Uruguay) y Marcelo Haddad, como así también de integrantes de otras fuerzas que componen el frente centrista que pretende ubicar a un legislador en el Congreso de la Nación.



"La necesidad de la confluencia de distintos pensamientos, de distintas prácticas políticas pero todos motivados en una gran honestidad intelectual. Hoy las estructuras mucho no dicen, lo que dicen son los nombres y las conductas. En la política actual se sale a buscar fama y no conductas ni ideas", analizó Martínez Garbino.



Los oradores hicieron fuerte hincapié en la lucha contra la corrupción y la "honestidad intelectual" de los integrantes de la lista. Además, Martínez Garbino aseguró que en dicho espacio confluye una "amalgama de generaciones". "Queremos desmentir a aquellos que dicen que acá la grieta también se conforma por una cuestión generacional, nunca va a haber una salida a partir de una confrontación entre los nuevos y los viejos. Lo que tenemos que ver son las viejas y las nuevas prácticas políticas. Apuntamos a la solidaridad y al compromiso intergeneracional", analizó.



Además, el dirigente que hasta hace un tiempo suscribía a la figura de Sergio Massa, aseguró que tienen la idea de crear un bloque con legisladores independientes que no respondan a una doctrina que baje de un partido mayoritario: "Lo más nefasto que podemos tener en el Congreso es la obediencia debida", fustigó. "Nuestros legisladores van a trabajar bajo su consciencia", agregó.



Otro de los puntos analizados por los precandidatos fue la necesidad de la tercera vía que rompa con el bipartidismo y la "falsa grieta". En esa línea, Magni aseguró que el bipartidismo "es una estrategia de ambas partes para sostenerse con continuidad en el poder". "Esto se convalida a la hora de las votaciones en el Congreso. Nos venden la grieta pero se unen para aumentarse las dietas, por ejemplo", explicó la dirigente de Concepción del Uruguay.



"Nosotros tenemos un objetivo claro: llegar a los 95 mil votos necesarios para que esta fuerza política esté en el Congreso de la Nación", aseguró Martínez Garbino.



Por su parte, Marcelo Haddad aseguró que le sacarán votos a "ambas fuerzas" en relación al Partido Justicialista y a Cambiemos. "Los radicales de la provincia no convalidan la última medida del presidente que endeuda con un bono a cien años. Esas cosas van a la médula del corazón de los radicales que creen en la soberanía económica y no en la apertura indiscriminada que destroza nuestro aparato productivo", analizó el exconcejal y titular del PS.



La herencia de Massa



"Hay un acuerdo entre nosotros que vamos a conformar un bloque propio. Para nada vamos a confluir con Massa y Stolbizer en el Congreso", aseguró Martínez Garbino ante la consulta de los periodistas. Las profundas diferencias entre el massismo -del cual proviene Martínez Garbino y otros dirigentes del Encuentro Social- y los otros sectores que conforman el frente fue otro de los puntos en los cuales se centró la conferencia de prensa. "Los que tienen que dar explicaciones son ellos, por haber avalado la candidatura del oficialismo provincial", analizó el exintendente de Gualeguaychú.



En esa línea, Martínez Garbino aseguró que quieren caminar por el camino de la "coherencia".



Magni aseguró que el Encuentro Social es una "construcción de identidad entrerriana" y que esto los aleja de la figura de Sergio Massa. "Brindamos la posibilidad de un espacio alternativo que propone 'ni corruptos ni ajustadores'", explicó.



No se conocieron aún los puntos programáticos



Los frentes suelen constituirse en base a una serie de puntos programáticos que se posan sobre las coincidencias entre los espacios que lo conforman y dejan de lado las lógicas diferencias de cada organización política. Ante la pregunta de este medio sobre cuáles eran esas coincidencias, las respuestas de los precandidatos no aportaron claridad sobre los puntos programáticos que unen a los partidos políticos del espacio.



"Los dirigentes que formamos parte de este espacio nos sentimos con la obligación de generar una propuesta a la ciudadanía dando esperanza de que es posible generar una transformación social seria y responsable. Concordia es la ciudad con mayor desnutrición infantil en la provincia, no podemos ser distraídos a eso. Paraná y Concordia tienen las ciudades con mayor desocupación en juventud. Este espacio representa esos valores", respondió el dirigente socialista Lucas Marcos.



Ante la pregunta de periodistas sobre cuál es el posicionamiento que el espacio adoptará ante discusiones sobre la legalización del aborto, la despenalización del consumo de estupefacientes y la muerte digna, la respuesta de los precandidatos fue la siguiente: "Primero hay que entender que acá lo que dijo Martha Pelloni: 'A veces por atender demasiado al 30 por ciento que nos separa, nos olvidamos del 70 por ciento que nos puede unir'. Esta es una fuerza que se está construyendo, pedirnos respuesta a todos los problemas actuales es imposible de responder hoy. Seguramente, muchos de estos temas se van a debatir", respondió Martínez Garbino.



"Los temas de las minorías están perfectamente representados acá. Hay una experiencia entrerriana con el tema ambiental. ¿Qué fuerza política de las que se presentarán a elecciones políticas en octubre están en condiciones de representar legítimamente la lucha ambiental? Si pasan revista a nuestros antecedentes, encontrarán que no hemos abandonado nunca esa lucha", explicó el exintendente.



En esa línea, Magni se refirió a que "las propuestas de debate van a surgir de nuestra parte". "¿Cuál es la idea? Propiciar el debate. A partir de la participación ciudadana que es uno de nuestros pilares para resolver aquellos temas no resueltos", dijo Magni. Luego, mostró como ejemplo el acompañamiento de su espacio a la sanción de la ley que regula el uso medicinal del cannabis, a pesar de que el oficialismo logró quitar el autocultivo del proyecto inicial, una de los ítems clave a la hora de la aplicación de la norma.



Violencia de género



Respecto a las propuestas concretas que hacen a la lucha contra la violencia machista y los femicidios que ocurren en el país y particularmente en nuestra provincia, explicó que "en Entre Ríos, concretamente, desde la banca que representé en Concepción del Uruguay, un tercio de mis proyectos tuvieron relación directo con la desigualdad de género o el respeto a la orientación sexual".



Se refirió a su acompañamiento e impulsó de proyectos que tienen que ver con los juegos y juguetes no sexistas ni violentos "porque entendemos que tenemos que abordar desde niños este tipo de problemáticas".



Además, Magni hizo hincapié en los dos proyectos de su autoría aprobados por el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay que "tienen que ver con el refugio para la localidad a pesar de que aún necesitamos que la gestión del gobierno justicialista en mi ciudad acompañe con presupuesto y voluntad política". "Otro proyecto concreto que brinda solución es "la toma de denuncias dentro de los hospitales provinciales antes de que salga la víctima de violencia de género o violencia doméstica" porque según aseguró la exconcejala de Uruguay, "muchas veces las víctimas van al hospital acompañadas por su victimario".



Los precandidatos no respondieron ante la pregunta sobre el reclamo de organizaciones feministas para que se declare la emergencia en materia de violencia de género. (Análisis Digital)