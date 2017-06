El jefe de Prensa del Municipio replicó las acusaciones de Osuna a Varisco

Lo advertí

El secretario de Medios y Comunicación Ciudadana de la municipalidad de Paraná, José Escobar, replicó las fuertes declaraciones de la ex intendenta, Blanca Osuna, quien cargó contra el actual presidente municipal, Sergio Varisco, luego de que éste declarara el pasado martes como testigo en la causa abierta en la Justicia Federal por la organización vinculada por el narcotráfico liderada por Daniel "Tavi" Celis."Nunca me callé sobre este tema. Por eso le digo:, y por eso quiere endilgarme culpas y hacer cualquier cosa. Su miserable actitud hasta en la intención de sacarse el lazo, muestra la clara pretensión de engañar para salvarse a cualquier costo", disparó Osuna.Molesto ante estos dichos,y opinó que merecen ser analizados por abogados porque estima que podrían ser motivo de algún tipo de presentación judicial.Tras instar a Osuna a que se presente "en la Justicia si tiene algo para decir", puso de relieve que "está totalmente probado" que este expediente se inicia a partir de un procedimiento que "se realizó en su gestión" en un allanamiento que hubo en un lugar municipal en calle Alemanes del Volga."Si en este año y medio de gestión hubo algún camión que cometió este ilícito, desde luego que. Creo que. Seguramente debe pensar que algunas cosas deberá decir en la Justicia., si es que sabe algo y no salpicar salvajemente, sin pudor, al intendente".Por otra parte, hizo hincapié en que "Blanca Osuna no sólo es parte del pasado, sino que está en el olvido".Finalmente, recordó que en las pasadas internas del Justicialismo "ella y su grupo político recurrieron al mismo mecanismo de acusar de tener vinculaciones con el narcotráfico a su oponente en ese momento y presidente del Concejo Deliberante, Gastón Grand. Toda una gran mentira con la intención de denostarlo".Cabe recordar que el intendente de Paraná, Sergio Varisco, se presentó el martes en el Juzgado Federal de Paraná para comparecer ante el juez Leandro Ríos como testigo en el marco de una causa que investiga a la organización delictiva liderada por Daniel "Tavi" Celis, desarticulada hace algunas semanas por la Policía Federal. Afirmó que puso a disposición del Juez los legajos de los empleados implicados en la causa.En tal sentido, Varisco indicó que la causa que se está investigando, "se inicia en la gestión anterior, a partir de un allanamiento que hubo en un lugar municipal en calle Alemanes del Volga. La causa siguió y ante la citación del Juez, mi propósito es la colaboración con la justicia y abrir todos los expedientes y archivos municipales para que recabe toda la información necesaria".Tras ello afirmó que "ante un flagelo tan grave como el de la droga y lo que fue el hecho de la avioneta, obviamente que la actitud mía es la colaboración. Desde el Municipio tenemos políticas, a través del área Joven, para combatir el flagelo de la droga y ante la situación aproveché para ponerme a disposición del juez"."Lo advertí", se titula el texto difundido por Osuna, en el cual reconoce que "puede ser que lo que aquí escribo sea políticamente incorrecto. Prefiero esto a quedarme callada. El tema es muy delicado para dejar que fluya sin decir lo propio. No es ese mi temperamento"."En estos últimos años advertí casi en soledad, en declaraciones públicas hechas ante los medios o en diversas reuniones de carácter oficial y cuantas veces pude sobre el problema que afectaba en principio a los vecinos de la zona oeste de la ciudad, y hoy por responsabilidad de quien gobierna la ciudad nos atañe y afecta a todos los que habitamos Paraná", expresó.Y siguió: "Asimismo, el 28 de mayo de 2015, en el marco de una serie de encuentros convocados por el Poder Judicial de la Provincia para dar tratamiento a problemas de inseguridad en la ciudad, presenté formales notas, de las que guardo registro, dirigidas al entonces Ministro de Gobierno Adán Bahl; a la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra Claudia Mizawak; al Procurador Gral de Justicia del gobierno de Entre Ríos Dr. Jorge García; al entonces Presidente de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal Dr. Carlos Chiara Díaz, solicitándoles la intervención de los poderes que representaban en la adopción de medidas respecto a una persona identificada como Tavi Celis sindicado por diferentes medios de prensa como uno de los " narcotraficante más importante de Paraná y principal vendedor de marihuana" tal cual está escrito en recortes de medios de esos días que adjunté a la presentación"., muestra la clara pretensión de engañar para salvarse a cualquier costo", afirmó."Con el burdo intento de desviar la centralidad del tema por la cual fue citado por la justicia federal, se justifica, esta vez con una versión novedosa de la "pesada herencia". Evita reconocer que el desarrollo de las investigaciones evidentemente se chocan con decisiones que Ud. adoptó como autoridad y con relaciones que Ud. eligió sostener y hoy lo rodean. Aunque ahora seguramente los empiece a negar", resaltóY fue más allá al manifestar: "Pare con su hipócrita doble discurso. Demasiado ya ha jugado, en esta y en otras tristes situaciones, con su papel de evadir responsabilidades"; y detalló una serie de decisiones de cuando estuvo al frente del Departamento Ejecutivo Municipal, entre ellas la creación del Centro de Prevención de Adicciones (Cepla), sobre el cual añadió: "Hoy la construcción del Cepla emplazada en calle Virrey Vértiz puede verse destruyéndose, al igual que fue destruido su equipo técnico. Un abandono con especial significación en este contexto".. La "pesada herencia" que le dejamos no incluía avionetas, ni pistas de aterrizaje, ni droga. Sí le dejamos 500 millones en el Bersa, 80 obras en ejecución, (muchas detenidas hoy día), una administración ordenada y sin deudas. Tal vez el problema sean los herederos, no la herencia", arremetió. "No la complique más. No mienta", finalizó