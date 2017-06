Diputados: media sanción al proyecto de Responsabilidad Penal Empresaria

La coalición Cambiemos, logró la aprobación con el apoyo del massimo, que, a cambió, logró el compromiso del oficialismo de que se consideren algunas de sus propuestas durante el tratamiento en particular.



A favor del proyecto votaron 131 diputados, en tanto que 63 lo hicieron en contra, y siete se abstuvieron.



Durante el debate, la polémica se abrió cuando el justicialista Jorge David, adelantó que iban a pedir el paso a comisión del proyecto para poder alcanzar un mayor consenso, lo cual generó un airada reacción del jefe del oficialismo, Mario Negri, que pidió votar esa moción previo al debate para que se vea quien quería discutir la corrupción.



Mientras se discutía si se votaba esa moción estalló la diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño, por unos tuits que publicó el macrista Eduardo Amadeo, acusando al massismo y al kirchnerismo de unirse para trabar la ley contra la corrupción empresaria.



A los gritos, Camaño exigíó que Amadeo borre el tuit que decía "otra vez los K y el Frente Renovador se juntan para que no podamos votar la ley penal contra empresarios corruptos. ¿Por qué será?".



"Le pido al tituitero Amadeo que elimine ese tuit" y acusó al oficialismo, al afirmar: "No quieren una ley, quieren buscarle una salida a los empresarios corruptos", disparó.



En medios de los gritos, Amadeo respondió que "con la verdad no ofendo ni me van amordazar" y le pidió a Camaño que "no pierda los estribos".



Seguidamente pidió la palabra Elisa Carrio y preguntó dónde estaba Julio de Vido, porque "quien nos puede enseñar, nos puede dar los datos de todo el sistema sobre la corrupción es Julio de Vido, quien nos puede decir qué cobró, cuánto y cuánto les dio a los Kirchner".



El Frente para la Victoria decidió no dar quórum. "Políticamente hemos decidido no dar quórum porque entendemos que es una ley que no favorece precisamente los intereses nacionales sino los de Odebrecht", había fundamentado el jefe de la bancada kirchnerista, Héctor Recalde.



Asimismo, Recalde dijo que este proyecto impulsado por Cambiemos no busca una ley contra la corrupción sino que, por el contrario, favorece a las grandes empresas a proceder en actos irregulares.