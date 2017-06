Proyectan la construcción de un centro cívico en Federal

El gobernador Gustavo Bordet se reunió con el intendente de Federal, Gerardo Chapino, con quien dialogó sobre la apertura de sobres de la obra de la Cañada Los Tigres, que demandará 28 millones de pesos, así como de la licitación para trabajos en el ex hospital Urquiza de la localidad, para convertirlo en un centro cívico donde funcionen distintas instituciones. También avanzaron en el proyecto de la Colectora Sur y el traslado de lagunas cloacales.



Del encuentro participaron también los ministros de Gobierno, Mauro Urribarri, y de Planeamiento, Luis Benedetto, y el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider.



A su término, Chapino destacó "el buen recibimiento de parte del gobernador, siempre dando respuesta a cuestiones que hacen al mejoramiento de la ciudad". En ese sentido, precisó que "en 20 días aproximadamente se va a hacer la apertura de sobres de la obra de la Cañada Los Tigres, por un monto de 28 millones de pesos, algo muy anhelado por los federalenses".



Según explicó, "esta obra viene a solucionar una problemática de la localidad, ya que en épocas de copiosas lluvias, como está ocurriendo en los últimos tiempos, se han producido inundaciones. La cañada tiene un cauce natural, de tierra, y ahora se haría una media cañada a cielo abierto con hormigón, lo que llevaría a tener un mejor cauce y que pueda, en caso de lluvias extremas, lograr un mejor drenaje del agua. Después tendríamos que hacer nosotros un trabajo con una dragalina en los arroyos para poder encauzar esa agua que viene de la Colonia Federal; esto permitiría mejorar la calidad de vida a los federalenses".



Por otro lado, indicó que dialogaron sobre la obra del ex hospital Urquiza de Federal, para el cual hay un proyecto que viene siendo trabajado por la zonal de Arquitectura, para poner en función y en valor un espacio que está desocupado y transformarlo en un Centro Cívico. "Esto permitirá que la provincia deje de pagar alquileres y podamos ocupar el edificio para seis instituciones. Esto fue aprobado por el gobernador y se abriría la licitación en 20 días; es una obra de 10 millones de pesos".



Asimismo, dijo que avanzaron con Bordet en "el proyecto de la Colectora Sur y el traslado de las lagunas cloacales para poder incluir en el servicio de cloacas a tres barrios que carecen del servicio. Esto todavía no está para la licitación pero creemos que en un par de meses va a salir".



"Estamos muy agradecidos con el gobernador porque siempre nos atiende junto a sus funcionarios y como siempre trabajando para que el norte entrerriano tenga la inclusión que está teniendo hoy en día", finalizó.