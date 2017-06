Alasino: "Es la primera vez que el Peronismo se dispone a dar una interna"

Por una provincia mejor

La lista Nº1 "Viva Perón, Viva Entre Ríos" dará batalla en las PASO del PJ de Entre Ríos, frente a la lista "Frente Justicialista Somos Entre Ríos" que lidera Juan José Bahillo y a la del "Frente Para la Victoria" que encabeza el actual diputado nacional Jorge Barreto.La lista está integrada por Augusto Alasino (Concordia), Carina Ivascov (Victoria), Aníbal Vergara (Paraná), Lucrecia Castro (Gualeguaychú-CGT) y el doctor Roberto Thea (de Concepción del Uruguay).Los suplentes son María Noemí Onetto (Concordia), Luciano Llanes (Colón-CGT) y Juliana Viola (Juventud Peronista)."Hace mucho tiempo que venimos en equipo yen diálogo con Elonce TV y recordó que "esta corriente provincial ha participado de todas las elecciones y: una representante de UTHGRA de Gualeguaychú y un compañero de UTHGRA de la CGT de Colón", contó el tercer candidato de la lista.Por su parte, Augusto Alasino se diferenció de la lista oficial propuesta por el Gobernador, "Frente Justicialista Somos Entre Ríos" y dio sus argumentos. "", señaló Alasino y al respecto, consideró que", dijo el ex senador y explicó: "Urribarri puso el primero en la lista, Bordet puso el segundo porque quiere asegurar Concordia, pero se equivoca y no lo pusieron los Cresto; y el tercero viene del Frente Renovador de Jorge Busti. Me parece que él (por Busti) tiene menos participación que sus candidatos", describió uno de los históricos referentes del Justicialismo en la provincia.Por otra parte, consideró como hecho elocuente de disconformidad y "que me parece que Bordet recibe el mensaje, es que decidió oficializar todas las listas. Esto me parece bueno porque cuando llevamos nuestra lista (por la lista Nº1 "Viva Perón, Viva Entre Ríos"), ya habían rechazado tres listas, pero insistieron y finalmente, las oficializaron a todas", señaló Alasino a Elonce TV.Asimismo, Alasino dijo que. Esta es la opinión de nuestro frente: que haya internas con la esencia del movimiento", consideró y rechazó "el dedo y el acuerdo de cúpula porque no está bien lo que hicieron ellos (por Bordet y Urribarri)", dijo a Elonce TV.. Si quieren ponerse la campaña al hombro, que se la ponga en la Elección General, en estas (Bordet) tiene que ser ecuánime, porque si no se hace así, va a ser una de todos contra todos y está asegurada la derrota en la General", aventuró Alasino."Nuestra lista se define como integrada al movimiento, democrática, dispuesta a dar la interna y fundamentalmente basada en algunos ejes: que las internas como están ahora, no se den más, o se vuelve a la interna partidaria de antes o que no se haga más las PASO como ahora,y aclaró que "aunque tenemos pocas chances, como tiene la militancia frente al aparato,