Moyano reclamó una "gran movilización" para ponerle un "límite" al Gobierno

Marchan las CTA

Pablo Moyano anunció que la CGT se acoplará a las protestas que organicen las CTA en rechazo al escaso aumento del salario mínimo acordado por el Gobierno y los empresarios y exigió convocar a una "gran movilización" para ponerle un "límite" a la gestión de Mauricio Macri."Después de muchísimos años es la primera vez que no se llegó a un acuerdo (en el Consejo del Salario)", dijo Moyano. "Lo fundamental es que la CGT y las dos CTA trabajamos juntos para que se utilice la canasta básica para fijar el salario mínimo nuevo, que son $ 15.000. Pero a la tarde, lamentablemente el Gobierno priorizó el acuerdo con los empresarios y los sectores que más han ganado en los últimos años con una propuesta de $ 9.700 primero, que luego lo subieron a $ 10.000. Lo rechazaron las tres centrales", detalló.Según dijo Moyano al programa "Leales a Nuestras Banderas", que se emite por Radio FM Palermo, la reunión del Consejo fue un circo. "La inflación no cede, muchos trabajadores siguen pagando Ganancias, hay suspensiones y despidos, no hay aumento de emergencia a jubilados. Este es un Gobierno que gobierna para un sector que han ganado muchísimo dinero, que dieron prioridades al campo y las mineras y no se toca la renta financiera y le saca a los trabajadores parte del salarios", aseveró.El líder camionero aseguró que en la mesa de negociación el Gobierno y los empresarios son la "misma" parte y no dos sectores distintos. En ese marco, reveló los argumentos que esgrimieron para subirlo a $ 10.000 en julio de 2018. "El argumento es que van a venir inversiones, que no es el momento, que la inflación está bajando, que va a venir una lluvia de dólares, que un aumento salarial provocaría más inflación. No se dan cuenta que si le das $ 1.000 o $ 2.000 a un trabajador lo va a gasta a acá, y no lo va a mandar a Panamá", dijo con ironía."Tiene que haber una medida de fuerza o movilización para decirle al Gobierno que dejen de avanzar en contra de los derechos de los trabajadores, y vamos a ese camino, a un camino de mayor confrontación, y a una gran movilización para julio o agosto. Sino vemos por televisión como siguen cerrando empresas, hay un goteo del día a día de despidos de trabajadores. El Gobierno tiene que darse cuenta que estas políticas van a llegar a un punto límite porque los trabajadores tiene muchísimas necesidades", sostuvo.Asimismo, se quejó por la forma de despedir, con carteles en las puertas de las plantas. "Antes nos quejábamos de la soberbia del gobierno anterior y la expresidenta, pero estos son peores. Los otros por lo menos te atendían, no te daban respuestas, pero atendía. Hoy entrar al Ministerio de Trabajo es entrar a una oficia más de la UIA y por eso tiene que haber una reacción de los trabajadores. En los próximos días vamos a reunirnos con otras organizaciones para que hay una gran movilización para poner un límite a este Gobierno", prometió y deslizó que esa convocatoria puede ser a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada."Este modelo económico sigue perjudicando a millones de trabajadores, la pobreza aumentó, cada vez hay más gente en la calle, más suspensiones. La gente tiene que demostrar que hay un descontento a la soberbia que tiene el Presidente a través de sus ministros", enfatizó.Moyano confirmó que este miércoles marchará con Camioneros a la sede de la cartera laboral para exigir un 32% para el sindicato de choferes de camiones y rechazó las presiones oficiales para que no se firme una paritaria por encima del techo general. "Se lo dije a (Jorge) Triaca en la cara. Los empresarios están siendo apretados por el Gobierno para firmar por un 20% o 21%, es mentira que las paritarias son libres. Tiene el argumento de siempre, que esto provocaría inflación, y viven en su mundo, priorizando el acuerdo que tienen con los empresarios", indicó el cacique cegetista. En esa línea, ratificó el 32% de incremento de Sichoca. "Si bien la actividad bajó, ninguna empresa de camiones se fue del país, las licitaciones en recolección se siguen haciendo", justificó.Más temprano, en declaraciones al programa "Mañana Sylvestre", que se emite por Radio 10, el ceteísta Hugo Yasky anunció una "marcha nacional" para la primera semana de agosto. El sindicalista confirmó que ya se está hablando con "compañeros" de la CTA liderada por Pablo Micheli y de la CGT. En ese contexto, Yasky consideró que en el Gobierno tienen una sola obsesión, que es bajar el costo laboral. "Es un gobierno que ni siquiera atina a disimular, le quieren pone una tapa de hormigón al salario de los que menos ganan", bramó. Asimismo dijo que se decida pagar el salario mínimo en julio del año que viene "habla de la "insensibilidad social" del Ejecutivo.Por su parte, Micheli aseguró que el aumento unilateral del salario mínimo, vital y móvil, dispuesto por el gobierno, "es casi igual" que la propuesta que habían hecho los empresarios, por lo que aseguró que el Ejecutivo "está jugando directamente para una de las partes".Además, el precandidato a diputado por el Frente Creo, espacio que comparte con el senador Fernando "Pino" Solanas, confirmó que también impulsará la movilización. "La oferta de los empresarios era casi igual, $ 9.800 a julio de 2018, en tres cuotas. Acá no fue unilateral, porque el Gobierno puso $ 200 más que la propuesta de los empresarios, lo que da cuenta de que en realidad está jugado directamente por una de las partes. Uno pensaba que iba a partir la diferencia, pero no, se inclinó prácticamente lo mismo que lo que ofrecían los empresarios", expresó.En declaraciones a radio Milenium, Micheli resaltó que las tres centrales de trabajadores que participaron ayer de la reunión del Consejo del Salario "por primera vez" reclamaron de manera unificada una cifra en consonancia con lo que indica el Indec, "que para no ser pobre una familia tipo, el jefe de hogar tiene que ganar no menos de $ 14.600"."Las tres centrales vamos a tratar de juntarnos, por lo menos las dos CTA, vamos a intentar que también lo haga la CGT. Creo que con todo lo que está pasando, deberíamos pensar en un paro nacional, pero no sé si va a dar para eso. Al menos para una gran movilización a Plaza de Mayo", aventuró.