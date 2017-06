Bereciartua de Recursos Hídricos detalló inversiones de la Nación en Entre Ríos

Trabajo conjunto

Agua potable para Concordia

Inversión y Defensa sur

Obra clave en Paraná

Garantía de calidad de vida

Plan de saneamiento del río Uruguay

Dar el primer paso

Esta semana, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, acordaron la ejecución de obras de extensión de las redes de agua potable y cloacas en la provincia."Es el resultado de un trabajo importante que estamos haciendo de manera conjunta entre el Gobierno nacional, la provincia y los municipios; y se hace en el marco de uno de los principales planes que tiene el Gobierno nacional en materia de inversión en infraestructura, que es el Plan Nacional del Agua, y queAdemás, destacó que "se trata del avance de dos obras estratégicas para la provincia de Entre Ríos. Una de ellas, es la planta potabilizadora y una parte de la distribución de la red de agua potable en Concordia. Esta inversión tiene un presupuesto oficial de 614 millones de pesos. La licitación ya se realizó y tuvo ocho oferentes en un proceso transparente, con"Hace 40 años que no hay una inversión de este tipo para agua potable en Concordia. La obra va a garantizar el suministro de agua potable para los próximos años, incluso, para las próximas décadas en esa importante ciudad entrerriana", remarcó Bereciartua en su diálogo con Elonce TV.Por otra parte, el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación señaló que en Buenos Aires, "se hizo la firma para la concreción de una obra de cloacas que es una obra clave y que consta de una extensión de la red de 40 mil metros para dar saneamiento a Paraná y que demanda una inversión de 110 millones de pesos", resaltó."Es decir, que en total, firmamos inversiones por más de 700 millones de pesos para la provincia de Entre Ríos y en línea directa con lo que marcó el presidente Macri, que es"Consideramos clave en Argentina, volver a desarrollar una cultura de planificación y lo que ha pasado en el país, es que Argentina se ha atrasado y hoy, 20 millones de argentinos no tienen cloacas, es decir, la mitad de la población; y esto demuestra el atraso que tenemos", afirmó Bereciartua y agregó que "se ha priorizado la política de corto plazo frente a la estrategia de planificar y resolver los problemas reales de la gente", señaló el funcionario nacional."Tenemos que volver a apostar a la planificación y es en ese sentido que asignamos las prioridades para las obras."El plan que ha fijado el presidente Macri es llegar al cien por ciento de agua potable y eso implica, dar agua potable a casi 8 millones de personas que hoy no la tienen y también, llegar a superar el 75 por ciento de la población con las cloacas y así,Por otra parte, el funcionario nacional anunció que "en el mes de julio se presentará con las tres provincias con costa en el Río Uruguay (Misiones, Corrientes y Entre Ríos), un plan de saneamiento del río, ya que según el informe de la CARU, actualmente,y agregó que "dicho Plan de saneamiento del río Uruguay, implica inversiones en las localidades costeras que garanticen una mejora en las plantas depuradoras para disminuir la contaminación", resaltó Bereciartua."El Plan de saneamiento del río Uruguay es una primera etapa y una demostración de cómo queremos trabajar. Argentina va a presentar su propio plan y luego va a invitar a Uruguay. En la propuesta, nuestro país se va a autoimponer un cronograma de inversiones, de estudios que también involucran a Brasil", dijo y sostuvo que