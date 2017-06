Proyectan crear un área de diversidad sexual en la provincia

Una política necesaria

Apoyo de los legisladores

En el marco del proyecto para crear un área provincial de Políticas de Identidad de Género y Diversidad sexual, organizaciones de la sociedad civil, junto al subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Matías Germano, se reunieron ayer con senadores provinciales que integran la Comisión de Legislación General, para brindar detalles de la iniciativa y expresar su apoyo a la iniciativa.Del encuentro participaron referentes de la Secretaría de Diversidad del Partido Justicialista, el Frente Diversidad Evita Entre Ríos, La Cámpora Diversia, Las Capitanas, Comunidad Lésbica y Homosexual de Entre Ríos (CLHER), Corriente Peronista Descamisados, La Jauretche, Franja Morada Diversidad, Agrupación Victoria Diversidad, Asamblea Participativa de Mujeres, y del Programa de Género, Derechos y Salud de Uader.Al referirse al proyecto, que ya cuenta con media sanción de Diputados, las organizaciones civiles pusieron en valor que se trata de "un trabajo que tiene mucho tiempo". En ese trayecto, explicaron, se fueron sumando agrupaciones que tienen el objetivo de profundizar políticas de Estado en materia de diversidad, que contemple políticas inclusivas.Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Germano, señaló que se trata de "un espacio que se propone erradicar toda forma de discriminación, y que fundamentalmente coordine la implementación de políticas públicas integrales, territoriales e inclusivas para la diversidad sexual".Quien estará a cargo del área expresó: "Respaldamos abiertamente este proyecto y hemos estado trabajando para su concreción. La creación del área significa un reconocimiento institucional que posibilitaría continuar avanzando en materia de protección y promoción de derechos, reconociendo problemáticas o vulneraciones de derechos que se vienen viviendo. La idea es que este ámbito pueda coordinar todas las políticas relacionadas a la diversidad de género en la Entre Ríos", dijo.El funcionario rescató "haber conseguido en la Argentina la igualdad legal, a partir de leyes muy importantes como la ley de matrimonio igualitario o la de identidad de género, que marcan políticas de avanzada en el mundo", e instó a continuar trabajando en ese camino.En el mismo sentido, destacó la decisión de la Comisión de "escuchar a las organizaciones y generar este espacio de intercambio".Por su parte, Alejandra Elcura, integrante de la organización civil Las Capitanas, que promueve derechos de género y diversidad, y de la Secretaría de la Diversidad del Partido Justicialista de Paraná, indicó que el proyecto fue presentado en un principio por la diputada Emilce Pross, después unificado y aprobado por unanimidad por todos los bloques".Se refirió también a la importancia de impulsar la creación del área. "Como activistas pusimos esta necesidad en agenda y por eso estamos reuniéndonos con distintos senadores, para explicar por qué creemos que es necesario que exista un área que nos contemple", dijo.Elcura recordó que en la Argentina "contamos con un marco legal que reconoce la igualdad jurídica de las familias LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) y sus hijos e hijas; las leyes de Matrimonio Igualitario (Ley Nº 26.618), Identidad de Género (Ley Nº 26.743), de Reproducción Asistida (Ley Nº 26.862), significaron importantes conquistas legales y sobre todo, grandes avances sociales". No obstante, añadió: "Más allá de que hoy tenemos leyes que nos amparan, todavía los estigmas sociales no nos dejan avanzar y entonces necesitamos del Estado para poder asegurar que estas leyes se cumplan".El proyecto encontró un fuerte apoyo de los senadores de la comisión que preside Lucas Larrarte (FpV-San Salvador) quien indicó que "está prevista esa adhesión, incluida en el proyecto, la invitación a los municipios a adherir es el modo de invitarlos para que avancen en ese sentido, en el marco de su autonomía".El senador Ángel Giano (FpV-Concordia) dijo: "Como he hecho en otros espacios, debo decir que comparto la iniciativa y estoy a favor de contar con un área como la propuesta". En el mismo sentido se expresó la senadora Miriam Espinoza (FpV-Feliciano) quien explicó que "se ha reunido ya con varias agrupaciones y después de informarme y estudiarlo, adelanto mi apoyo para lograr los espacios de inclusión en el Estado".Por su parte, Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná) dijo que "es seguro que vamos a acompañar este proyecto. El camino que empiezan a transitar va a ser largo, porque se trata de lograr una transformación cultural, lo que lleva tiempo y estamos en una sociedad donde aparece con fuerza el tema en los últimos años". Nancy Miranda (FpV-Federal), Exequiel Blanco (Tala) y Aldo Ballestena (FpV-La Paz), también adelantaron su apoyo al proyecto.