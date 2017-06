En Paraná se detectaron suspensiones temporales de los pagos del Progresar

Cómo se solucionarán los inconvenientes

, aclaró a, el jefe de la UDAI Paraná II de Anses ubicada en Avenida Ramírez, Enrique Susevich. Y en esa línea confirmó que "se han detectado varios casos en Paraná" de suspensiones temporales en los pagos del programa.Y según explicó se debió a"No es que se da de baja al sistema, sino, a determinadas personas que no cumplen con los requisitos que significa el programa", argumentó."Los que no cobraron en junio, lo que significa el mensual de mayo, se están viendo las inconsistencias entre la información que brindó el ministerio de Educación de Nación que informa a Anses acerca de la nómina de chicos que están estudiando en la universidad o en el nivel terciario; se toma esa información y en función de eso, se liquida", explicó el responsable de la UDAI Paraná II de Anses.Y en ese marco explicó: "Tener en cuenta que los chicos que estudiaron en 2016 van dejando todos los meses, el 20% de lo que es la asignación, y eso se les abona al año siguiente, entre mayo y julio de este año, siempre que cumplan con el requisito de regularidad y materias aprobadas"."Se les exige la mitad más uno de las materias aprobadas del ciclo y por ahí, lo que se informa no es lo que corresponde", apuntó Susevich, al tiempo que ejemplificó: "El año pasado sucedía que alumnos que tenían promocionadas las materias, no figuraban como aprobadas, eso pasó con lo que informaba Uader; después se corrigió y no hubo más problemas"., recomendó el funcionario, al tiempo que subrayó:y en función de eso, el ministerio de Educación informará a Anses".