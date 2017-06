Ex intendente condenado por corrupción de menores no podrá ser candidato

El ex intendente salteño de El Bordo, Juan Rosario "Chicho" Mazzone, condenado a tres años de prisión condicional por el delito de corrupción de menores, no fue aceptado como candidato a senador provincial por Salta, en las próximas elecciones legislativas."Hice la lista y cuando fui a presentarla el apoderado del partido no quiso; el partido era Compromiso Federal, dentro del Frente para la Victoria, y no me dijo por qué", contó Mazzone a Cadena 3.El 17 de febrero pasado los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio dictaron la sentencia por causa por corrupción de menores que se seguía contra Mazzone, y ese mismo día "Chicho" anunció que se presentaría como candidato en las elecciones de este año.El hecho denunciado tomó trascendencia pública en enero de 2015, luego de la difusión de imágenes donde se aprecia al ex jefe comunal y otros en el marco de reuniones sociales rodeado de menores semidesnudas, en ropa interior.