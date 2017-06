Aún no se sabe si funcionarios que son candidatos renunciarán o pedirán licencia

"Si dejo o no el cargo de ministro es una decisión que se tomará para todos los funcionarios por igual", explicó Martínez, al ser consultado sobre la estrategia que se adoptará desde el Gobierno.



En declaraciones a Radio El Mundo, el funcionario radical, quien es precandidato a senador en La Rioja explicó: "no se sabe si renunciaremos o si pediremos licencia".



A su vez, el ministro de la Unidad Plan Belgrano, José Cano, explicó en declaraciones a Infobae que no hay una normativa que les impida a los funcionarios seguir en el cargo durante una campaña electoral.



Cano tiene rango de ministro y a la vez se presentó como precandidato a diputado nacional por Cambiemos para el Bicentenario, la agrupación del oficialismo en Tucumán.



En tanto, el ministro de Educación y precandidato a senador bonaerense, Esteban Bullrich, el 14 de julio dejará la cartera educativa nacional y tres días después asumirá su sucesor, Alejandro Finocchiaro.



Cano dijo que si no aparece un pedido expreso del presidente Mauricio Macri, hasta diciembre próximo los funcionarios que son candidatos seguirán en sus cargos.



"Vamos a tener que cuidarnos mucho de no hacer campaña con la gestión y evitar críticas por ese lado, pero tenemos toda la intención de seguir trabajando en el Gobierno y mostrar el cambio que proponemos como una propuesta de continuidad de las reformas que está haciendo la Argentina", añadió el dirigente tucumano.