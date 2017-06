Universitarios: Agdu y Conadu no iniciarán el segundo cuatrimestre

Mientras el Gobierno nacional se mantiene en su propuesta de un 20 por ciento de incremento en cuatro tramos para los docentes universitarios, las dos principales federaciones del sector (Conadu y Conadu Histórica) resolvieron no iniciar el segundo cuatrimestre y, en el segundo caso, no tomar exámenes finales en el turno de julio-agosto.



"Hubo plebiscito en todas las facultades, en algunas salió inicio pero en la mayoría ganó el no inicio de clases en el segundo cuatrimestre junto a un plan de lucha", dijo a AIM.



La representante gremial indicó que se definió, en ese marco hacer un abrazo simbólico en la facultad Ciencias Económicas, donde está ubicado el comedor universitario en conjunto con las otras facultades de la Uner.



Por otro lado prevén realizar un panel para discutir el tema del Plan Maestro y convocar a los diputados actuales y candidatos "a que se expidan sobre qué piensan de la educación pública".



"El Gobierno que está haciendo todo por decreto, tendría que hacer una nueva convocatoria pero no sabemos si lo va a hacer porque el actual ministro de Educación (Esteban Bullrich) se va de candidato", cuestionó la dirigente de Agdu.