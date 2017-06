Frigerio: "La apuesta es fuerte, se debate confirmar el cambio o retroceder"

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, admitió hoy que para el gobierno "la apuesta es fuerte" en las elecciones legislativas porque se discute "confirmar el cambio de rumbo" o "retroceder".



"La apuesta es fuerte, es una elección importante para el país y por supuesto también para Cambiemos. Estamos ante la posibilidad de confirmar este cambio de rumbo de la Argentina que arrancó hace un año y medio o retroceder", afirmó.



En ese sentido, analizó que la candidatura de la ex presidenta Cristina Kirchner responde a que "hay una parte de la ciudadanía que se referencia en el pasado, que entiende que lo que ocurría en el pasado era mejor para el país".



"Eso lo representa Cristina Fernández mejor que nadie, y por eso seguramente siga por un tiempo vigente. No tiene que ver con algo que hicimos o dejamos de hacer en el oficialismo", añadió.



En declaraciones a Radio 2 de Rosario, Frigerio dijo que desde el punto de vista electoral, queda "muy claro" que lo que se define en los comicios legislativos es "la confirmación de que el cambio es el rumbo que elige la mayoría de los argentinos o la vuelta al pasado".



"Como en toda elección de medio término, los ciudadanos votan por la gestión, cómo el gobierno va solucionando los problemas concretos. En el caso de la Argentina, todos sabemos la herencia que recibió Cambiemos a nivel nacional. Y lo que hay es una gran expectativa de que la cosa está mejorando, lentamente, con mucho esfuerzo, y va a seguir en este rumbo", añadió.



Por último, advirtió que "hay que plantear con mayor claridad el tema de los fueros", ante las candidaturas de distintos ex funcionarios que tienen causas judiciales pendientes, incluido el ex presidente Carlos Menem, precandidato a senador por La Rioja.



"Sería bueno una aclaración respecto a este punto, porque si no, muchos creen que algunos ex funcionarios comprometidos con causas en la Justicia tienen un incentivo a presentarse en una elección legislativa porque eso los exime de sus responsabilidades. Y eso está muy mal para la democracia", enfatizó.