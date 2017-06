Lozano: La droga y el narcotráfico siguen "siendo altamente preocupante"

El arzobispo de San Juan de Cuyo y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, afirmó que "el 26 de junio, una vez más, somos convocados por las Naciones Unidas a una jornada de concientización y lucha contra el uso indebido de drogas y el narcotráfico".

El prelado advirtió que "la situación en nuestro país sigue siendo altamente preocupante" y, aunque señaló como "positivo que se hable más del tema, consideró que hay que reconocer que "ha bajado en la sociedad la percepción del riesgo y el daño, y con ello se están dando conductas cada vez más permisivas con lo que algunos llaman 'consumo recreativo'".



"Estas actitudes lamentablemente no advierten que el 75% de los adictos a las drogas (si no más) comenzaron con este tipo de consumo para derivar en una dependencia química de alguna sustancia", sostuvo, y propuso "hablar del tema en casa".

Monseñor Lozano afirmó que varias veces escuchó decir a algunos adolescentes y jóvenes "yo lo manejo", "yo de la droga entro y salgo cuando quiero", "un porro no hace nada", "consumo nada más que sábados, domingos y feriados. Todos sabemos los engaños que hay detrás de estas afirmaciones".

"Cuidemos a los más frágiles. No les soltemos la mano", pidió. Fuente: (Aica).-