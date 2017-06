Por el día del trabajador estatal no habrá actividad en administración central

"Este martes 27 de junio es feriado para los organismos administrativos", informó la secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez, en referencia al Día del Trabajador Estatal, que se conmemora este martes 27 de junio. Añadió que se trata de un día no laborable "para toda la administración pública, a excepción de los comedores".



Según explicó, los empleados de comedores "no están incluidos en este día no laborable porque se lo toman en septiembre, que es el día de la cocinera. De este modo, funcionarán con normalidad", afirmó.



En tanto, indicó que "en aquellos lugares donde deban cubrirse guardias, se mantendrán las mínimas". Mencionó que así sucederá en hospitales, centros de salud, en el Registro Civil y en los Hogares.



Sostuvo también que quienes cumplan tareas este martes, tendrán una "compensación por el día, ya que es feriado para los trabajadores de la administración pública provincial".



El Día del Trabajador Estatal se estableció en la Provincia a través del decreto Nº 216 del año 2003. Alcanza a "todo el personal de la Administración Pública Provincial, con goce de haberes, con excepción del que deba cumplir guardias indispensables, al que se le acordará franco compensatorio".



La jornada fue instaurada en conmemoración del aniversario en el que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó en 1978 el Convenio Nº 151, que reconoció a los empleados públicos el derecho a la negociación colectiva. Son varias las provincias argentinas que conmemoran este día.



Adhesión de Uader



La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) adhiere a la conmemoración del Día del Trabajador Estatal, por lo tanto este martes 27 de junio no habrá actividad académica ni administrativa en el nivel superior y en las escuelas artísticas. En cambio, en las escuelas primarias y secundarias que dependen de Uader la actividad se desarrollará normalmente.



En la casa de estudios se celebra el Día del Trabajador No Docente (Personal Administrativo y de Servicios). Por este motivo habrá asueto en la Universidad, sin actividad administrativa ni académica, de acuerdo a la disposición vigente.



En el caso particular de las escuelas de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS), desde la unidad académica dieron a conocer el esquema de actividades previsto para esa jornada. Según se indicó, las carreras de Nivel Superior de todas las sedes y escuelas no desarrollarán actividades académicas ni administrativas. Permanecerán cerrados establecimientos de dictado y anexos.



Por su parte, las escuelas artísticas, en todos sus niveles, no desarrollarán actividades y sus edificios permanecerán cerrados. Se trata de la Escuela de Música «Celia Torrá» de Concepción del Uruguay; la Escuela de Música, Danza y Teatro «Prof. Constancio Carminio» y la Escuela de Artes Visuales «Prof. Roberto López Carnelli», de Paraná.



En tanto, las escuelas de educación obligatoria desarrollarán sus actividades con total normalidad en sus niveles inicial, primario y secundario. Se trata de la Escuela Normal «José María Torres» de Paraná (inicial, primaria, secundaria); la Escuela Rural «Almafuerte» de La Picada (secundaria); y la Escuela Rural «Alberdi» de Oro Verde (secundaria). Los niveles Superiores de estas escuelas, no desarrollarán actividades ni académicas ni administrativas. (APF)