Corrientes elegirá gobernador el 8 de octubre

La provincia de Corrientes elegirá gobernador y vice y legisladores provinciales el próximo 8 de octubre, de acuerdo al decreto de convocatoria a elecciones que firmó el gobernador, Ricardo Colombi, en un momento en el que la alianza radical ECO-Cambiemos todavía no definió el nombre del candidato que competirá contra el justicialista, Carlos Camau Espínola.



El radical Colombi, aliado del presidente Mauricio Macri, firmó este lunes el decreto 1501 que establece que el domingo 8 de octubre se realizarán los comicios en toda la provincia para elegir los cargos de gobernador y vice, cinco senadores y 15 diputados provinciales; además, los Municipios se sumarían a la misma fecha para renovar intendencias y bancas de concejales.



De esta manera, más de 700 mil correntinos estarán habilitados en el padrón provincial (mayores de 18 años) para elegir gobernador, dos semanas antes de las elecciones generales para legisladores nacionales del 22 de octubre y un mes y medio después de las Primarias que todo el país celebrará el 13 de agosto.



El llamado a comicios del Ejecutivo correntino surge cuando se espera que Colombi avance en la definición de la fórmula de ECO-Cambiemos, alianza radical que gobierna Corrientes y que aún no tiene candidatos para enfrentar a la oposición y cuando el mandatario radical no podrá aspirar a un tercer mandato consecutivo por impedimento constitucional.



La demora en la definición de los candidatos del macrismo correntino se mantiene cuando existe una fuerte puja entre radicales para encabezar la fórmula: el coordinador de Gabinete y exintendente de Paso de los Libres, Eduardo Vischi; el diputado nacional, Gustavo Valdes; el ministro Carlos Vignolo; y el senador provincial, Sergio Flinta.



Pero además, hay dos aliados de Colombi que mantienen sus aspiraciones para postularse para gobernador: el vicegobernador y líder del partido Proyecto Corrientes, Gustavo Canteros; y la actual titular de Vialidad Nacional en el NEA, Ingrid Jetter, por el PRO.



"Dentro de quince días anunciaremos los candidatos para todos los cargos, pero lo más importante acá es continuar el proyecto de Gobierno", dijo Colombi el domingo en declaraciones a la prensa.



En medio de una fuerte disputa interna, el mandatario tiene previsto designar a uno de los aspirantes radicales y, aunque todavía no dijo el nombre, las versiones indican que la nominación estará entre Vischi y Valdés.



Mientras tanto, el medallista olímpico Carlos "Camau" Espínola es el candidato a gobernador definido por el peronismo correntino que mantiene reservado para partidos aliados la postulación vicegobernador.



Espínola se reunió el viernes pasado con un frente de unidad gremial, que agrupa a trabajadores públicos y privados, y expresó que se encuentra "preparado para gobernador Corrientes luego de 16 años de atraso", en relación a los sucesivos mandatos de los primos Ricardo y Arturo Colombi desde 2001.



"Trabajaremos en contacto permanente con los gremios porque debemos eliminar el flagelo que hoy pone a Corrientes a la cabeza de los peores índices sociales con el 40 por ciento de los correntinos que vive en la pobreza", afirmó el candidato peronista.