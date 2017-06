Paso 2017: Los 10 mediáticos que se postulan para entrar al Congreso

Débora Pérez Volpin, la periodista del grupo Clarín renunció al program Arriba Argentinos y es precandidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires en el espacio de Martín Lousteau, Evolución.



Gisella Marziotta fue otra de las sorpresas de las PASO 2017, ya que la periodista de la AM 750 en un lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente de Unión Ciudadana, que aglutina al pejotismo y kirchnerismo porteño.



El abogado Miguel Ángel Pierri (aquel cuyo hijo le espetó un "¡pero boludo Mangeri mató a Angeles!" en televisión) será precandidato a diputado nacional por la Ciudad a través del partido Compromiso Federal (Rodríguez Saa), que participa de las PASO por el PJ.



Matías Tombolini, economista y columnista invitado de Animales Sueltos e Intratables, también se sumó a las candidaturas venidas el mundo mediático y encabeza la lista de diputados nacionales del massismo en Capital Federal.



La modelo y panelista de Bendita y Duro de Domar, Josefina Pouso, fue otra de las sorpresas, ya que se sumó al espacio con el que Fernando "Pino" Solanas busca sacar algunos votos en provincia de Buenos Aires. "Es un acompañamiento testimonial", reconoció.



En tanto, el caso bizarro quizá sea el de Amalia Granata (que saltó a la fama hace unos años tras la noche que vivió con el cantante Robbie Williams) se postula para diputada por Santa Fe en el espacio UNA Santa Fe Renovada, parte del massismo.



Por su parte, el ex "Gente que busca gente", Franco Bagnato, hasta ahora director de Radio Provincia, es precandidato a diputado provincial de Cambiemos por la quinta sección electoral del distrito más importante del país.



Asimismo, el conductor de 1+1=3, Santiago Cúneo, lo hará en la ciudad de Buenos Aires por el Partido Renovador Federal, del que también participa el incendiario José Sanfilippo.



Otra de las sorpresas, pero por el espacio en el que finalmente decidió militar, es Agustín D'Attellis, que fuera conspicuo invitado del programa 678 y hoy es parte del plantel suplente en la lista de Florencio Randazzo para llegar a la Cámara de Senadores. Los que no aceptaron Además de los famosos que ocupan lugares en las listas y buscan arañar los votos que les permitan sortear las PASO y llegar a octubre, se ubica también un pelotón de mediáticos que rechazó postulaciones.



Luciana Geuna, reciente ganadora del Martín Fierro y periodista de El Trece fue convocada por Losteau pero dijo que no.



También rechazó una candidatura Sandra Borghi, militante antikirchnerista del grupo Clarín que fue tentada por Randazzo, pero sin suerte.



Otros dos del grupo Clarín que no aceptaron el ofrecimiento de Cambiemos fueron Sergio Lapegüe, el hombre del "prende y apaga", y Luis Otero, periodista de El Trece. El primero no quiso ir en la boleta de Lomas de Zamora y el segundo rechazó participar en Avellaneda.



Por su parte, el chimentero Luis Ventura dijo a quien quisiera escucharlo que recibió distintas propuestas para integrar listas y que las rechazó, aunque no quiso puntualizar desde que partidos. Fuente: (Infonews).-