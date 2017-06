Diputada advierte que se buscará "instalar un sistema jubilatorio privado"

"El gobierno, sobre los ahorros voluntarios, está planteando que quieren elevar la edad jubilatoria. El gobierno, al hablar sobre los ahorros voluntarios y al decir que sus familiares trabajan hasta las 70 años, está diciendo vamos a volver a instalar un sistema jubilatorio privado. No lo están diciendo ahora porque están las elecciones, lo van a decir después de octubre", alertó.En tanto, la experiodista se mostró "sorprendida y agradecida" por el lugar que le tocó ocupar en la lista del espacio para las próximas elecciones legislativas."Entré, firmé, y los mismos periodistas me informaron el lugar en dónde estaba. Firmé sin saber el lugar donde estaba. Estoy sorprendida y agradecida a Sergio Massa, que volvió a confiar en mí", explicó Tundis sobre el momento en el que se enteró que sería segunda en la boleta de los postulantes a la Cámara baja.Además, se refirió también al tardío anuncio de uno de los referentes de la alianza electoral y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien anunció que iba a competir para Senador en la provincia apenas unas horas antes de que venciera el plazo para anunciar a los candidatos."Massa siempre dijo que si Cristina se presentaba, él se iba a presentar. Dijo que iba a frenar a Cristina. Son estrategias políticas pero mientras tanto no nos olvidamos del gobierno que aplicó el tarifazo, a los castigados, a la gente que no le alcanza la plata", explicó.Por otra parte, la candidata massista se mostró muy crítica con el Gobierno: "Demuestran que son empresarios. Los empresarios están acostumbrados a obtener resultados para quienes dirigen una empresa y el Estado es al revés, los resultados son para le gente, y ahí es donde se equivocan".Para la actual diputada nacional del FR, que ahora buscará renovar su banca, los representantes del Ejecutivo "no miden las consecuencias" y sostuvo que "Cuando viven cometiendo errores y dan marcha atrás, no es de grandeza es de torpeza".Entre otros reproches a la actual gestión, Tundis señaló que "la gran mayoría de los jubilados se sienten desilusionados porque les quitaron derechos y la plata no les alcanza" y aseguró que "tienen pánico"."Hoy tenemos mucha gente con muchos años trabajados, que están sin trabajo y la gran totalidad de aportes. Tenemos que bregar a que puedan acceder a una jubilación", indicó.