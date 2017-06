Cristina, Bullrich, Massa y Randazzo, los principales candidatos en Buenos Aires

El cierre de listas de precandidatos para las primarias legislativas del 13 de agosto próximo en el distrito más decisivo del país, la provincia de Buenos Aires, terminó por confirmar a, para competir por el primer lugar de la categoría de senadores nacionales.El oficialista Cambiemos, el espacio que menos incógnitas generó, había informado el jueves que el ministro de Educaciónencabezaba la lista secundado por la titular de la Acumar, Gladys González.En la categoría de diputados nacionales, la elegida para liderar la nómina de Cambiemos es Graciela Ocaña, la última adquisición del Gobierno, seguida del dirigente social Toty Flores, por la Coalición Cívica, y el actual embajador en Uruguay, Guillermo Montenegro, por el PRO.La ex presidenta Cristina Kirchner será acompañada por el ex canciller Jorge Taiana en el nuevo frente Unidad Ciudadana, creado hace días para competir por fuera del justicialismo.Se confirmó también que la economista Fernanda Vallejos, Roberto Salvarezza, y el titular del PJ Bonaerense, Fernando Espinoza, estarán en los primeros lugares de la nómina a diputados nacionales de Unidad Ciudadana.El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli sólo quedó ubicado en el quinto lugar, como precandidato a diputado nacional por el espacio de la ex mandataria.En tanto, en el Frente Renovador, el diputado y líder de 1País,, se decidió por la precadidatura a senador nacional, secundado por su socia política, Margarita Stolbizer, del GEN.Felipe Solá, seguido por Mirta Tundis y el ex viceministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo ocuparán los tres primeros lugares de la lista a diputados nacional por 1País.En el caso de, su postulación a senador nacional quedó confirmada dentro del Frente Justicialista, acompañado por María Florencia Casamiquela, una joven abogada de Florencio Varela, defensora de los derechos de las mujeres.Competira en el Frente Justicialista el intendente de José C. Paz, Mario Ishi, pero en la categoría senador provincial por la alianza "Lealtad y Dignidad".La nómina de precandidatos a diputados nacionales randazzista está encabezada por el intendente del partido de Bolívar, Eduardo "Bali" Bucca, seguido por el senador nacional Juan Manuel Abal Medina y Maru Zamarreño.En tanto, en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), alianza que integran el Partido de los Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero e Izquierda Socialista, la boleta de precandidatos a senadores la encabezarán Néstor Pitrola y Andrea D'Atri, y la nómina de diputados llevará a Nicolás del Caño, Romina Del Plá y Juan Carlos Giordano en los tres primeros lugares.Por su parte, la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Vilma Ripoll será precandidata a senadora nacional por la alianza Izquierda al Frente, acompañada por Héctor Haberling, del Nuevo MAS, en tanto que la lista de diputados nacionales la encabeza Manuela Castañeira, de la misma agrupación.En la provincia de Buenos Aires, el próximo 13 de agosto se elegirán candidatos a la elección general del 22 de octubre para cubrir tres cargos de senador nacional, dos por la mayoría y uno por la minoría, y 35 bancas de diputado nacional.