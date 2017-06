Cristina será candidata a senadora por el frente de Unidad Ciudadana

La ex presidente Cristina de Kirchner será candidata a senadora nacional por el frente de Unidad Ciudadana, y como se esperaba disputará las elecciones por fuera del partido justicialista, luego de que naufragara la intención de concretar una lista de unidad.



En el segundo lugar de la lista de senadores nacionales irá ex canciller Jorge Taina, quien dejó el Movimiento Evita enfrentado con la conducción luego de que el partido decidiera apoyar la candidatura de Florencio Randazzo.



Una de las sorpresas del cierre de listas en Unidad Ciudadana es la aparición de la economista Fernanda Vallejos como primera candidata a diputada nacional. En segunda lugar irá el doctor en Bioquímica e investigador, Roberto Salvarezza, quien entre 2012 y 2015 fue presidente del CONICET, cargo al que renunció el 2 de diciembre de 2015 antes de la asunción de Mauricio Macri por considerar que "no están garantizadas las políticas científicas".



El presidente del PJ bonaerense Fernando Espinoza, irá en el tercer lugar de la lista de diputados, mientras que el exgobernador Daniel Scioli irá quinto.



La lista de Unidad Ciudadana lleva la impronta de la exmandataria quien en sus apariciones públicas viene insistiendo con la necesidad de atender las necesidades de los distintos sectores sociales. Tal es así que la candidatura de Cristina había quedado prácticamente confirmada el martes pasado cuando encabezó el multitudinario acto en el estadio de Arsenal de Sarandí, en donde llamó a "ponerle un límite" al gobierno de Mauricio Macri en las próximas elecciones.



"Además de la deuda de casi 100 mil millones de dólares nos quieren dar 100 años más de deuda", arrancó su esperada alocución la exmandataria ante miles de militantes en Avellaneda.



"Estoy profundamente convencida que esta etapa histórica de agresión neoliberal no es cuestión de partidos políticos. Los telegramas de despidos o las suspensiones, no son partidarias, las suspensiones y los despidos vienen con nombres y apellidos. De eso se trata Unidad Ciudadana, de representar los intereses de los hombres y mujeres de carne y hueso", sostuvo a modo de presentación de su frente electoral.