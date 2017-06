El gesto de Rogel al no quedar en la lista a diputados nacionales por Cambiemos

En un comunicado titulado "Hacer lo que se debe", Fabián Rogel, se refirió al cierre de listas por el oficialismo de Cambiemos. Citando a Leandro N. Alem, con la frase ""En política se hace lo que se debe y No lo que se puede, y si lo que se puede Es malo, no se hace nada", el dirigente radical de Paraná, reveló que este jueves fue convocado a una reunión en el Hotel Howard Johnson de Paraná, en la que se encontraban José Corral, Rogelio Frigerio, Atilio Benedetti, los intendentes Bropbacher y Troncoso (h), Pedro Galimberti, Alfredo De Angeli, Varisco, Yanina Gayol.

Según indicó Rogel, allí se planteó "la necesidad de dar una solución y hacer un cierre político en el marco de los sectores políticos que representábamos, para poder construir una lista de diputados nacionales entre el radicalismo y el pro básicamente".



"En esa reunión manifesté mi vergüenza ajena y honda preocupación como dirigente radical porque hayamos tenido que llegar a esta instancia y no haber podido resolver democráticamente, los radicales, los lugares primero y tercero que nos correspondía en esa construcción", reconoció el radical.



"Al ver que estaba resuelto básicamente por parte de la dirigencia nacional de ambos partidos, el primer lugar para Atilio Benedetti, y viendo que la discusión se centraba en el tercer lugar de la lista, donde algunos dirigentes de Paraná de la manera solapada y mezquina no encontraban argumentos razonables para sostener sus posiciones, y viendo que los intendentes más jóvenes, de los cuales muchos de ellos tengo afectos y respeto en esta provincia, pretendían incorporar a Jorge Lacoste en el tercer lugar. Y a los efectos de no dilatar más la situación frente al bochornoso espectáculo de 12 candidaturas a diputado, tomé la decisión de acompañar la propuesta de que sea el Intendente de Sauce de Luna, Jorge Lacoste el que ocupe el tercer lugar", informó.



"Todo esto a pesar de que teníamos el aval de dirigentes nacionales como Ángel Rosas, Gerardo Morales, y varios intendentes que nos habían manifestado que ara este tercer lugar le parecía más correcto que seamos nosotros quienes pongamos en ese lugar el mayor equilibrio político y otros elementos que podían beneficiar al partido en esta campaña", argumentó, al tiempo que explicó: "Creo con esto cumplir con la palabra empeñada y hacer lo que se debe. Dije una y mil veces que no era candidato si mi nombre contribuía a la dispersión, que jamás aceptaría una candidatura si mi nombre solo se agregaba a una lista de 12 candidatos para colaborar en la dispersión".



"No importa si faltó generosidad, si faltó grandeza o comprensión. En los momentos difíciles de toda organización alguien tiene que hacer el gesto. Ojalá el resultado electoral me dé la razón, y haya servido esto, al menos, para afianzar un poco más las ambiciones de los sectores que pugnaban por los lugares en la lista", señaló.



Esta actitud, sostuvo el dirigente radical Fabián Rogel, "en nosotros, en la Alternativa Radical no es nueva. Quiero recordar frente a la poca memoria que he visto por estos días, que en el año 2008 cuando ganamos la interna para diputados, senadores nacionales y convencionales, me corrí del segundo al cuarto lugar para que se pudiera integrar la lista ya que el tribunal no sabía cómo resolver la integración de la mayoría y la integración del cupo femenino. Pero mucho mas importante fue la decisión que tomamos en el 2011 cuando la crisis del campo, competimos cuatro candidatos a diputado nacional, ganó Benedetti esa interna y quien suscribe salió segundo. Tome la decisión en esa instancia de correrme de la lista, a pesar de que tenía el derecho constitucional de la minoría de quedarme en el tercer lugar. Gracias a esto se incorporó a Jorge Chemer en el tercer lugar, se acordó con el campo, y lo que es mas trascendente, se ganó las elecciones en esa pulseada política histórica"



"Por lo tanto, este gesto, para nosotros y para nuestro sector no es nuevo. Solo pido que todas estas mezquindades y falta de dimensión política del momento que vive nuestro partido se ponga a consideración y reflexión de aquí en adelante. No le servimos a la sociedad si cada uno cree ser la solución de los grandes problemas del partido", sostuvo el dirigente radical.



"Ojalá el triunfo en Entre Ríos me gratifique a mí y a todos los amigos de la Alternativa Radical por haber podido realizar este gesto", cerró Rogel. "Me quedo yo, y todos los amigos de la Alternativa con la tranquilidad de haber cumplido con la palabra de no ocupar una candidatura para contribuir con la dispersión, porque en la política hay que hacer lo que se debe y no lo que se puede", finaliza el comunicado.