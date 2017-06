Consejo del Salario: gremios y CTA oficial pedirán básico de $15 mil pesos

El encuentro fue convocado para las 16:00 en la sede del

Ministerio de Trabajo y se hará en medio de una protesta de

organizaciones piqueteras y de las ahora dos CTA disidentes,

porque no los dejarán participar como vienen reclamando.

En este ámbito institucional, cuyo nombre completo es "Consejo

Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital

y Móvil", el sector empresarial podría poner sobre la mesa

cuestiones como el "elevado ausentismo" y la carencia de

"flexibilidad" de los gremios para mejorar el rendimiento

laboral, según fuentes del sector privado consultadas por NA.

En el Consejo del Salario participan, además de funcionarios,

16 representantes por el sector sindical y un número igual por

las empresas.

El gobierno, en tanto, plantearía la necesidad de mejorar el

empleo registrado, que se ubica por encima del 33 por ciento,

entre otros puntos.

Es que el trabajo en negro se resiste a bajar en la Argentina,

ya que en el primer trimestre del año el 33,3% de los asalariados

se desempeñaba en la informalidad sin descuento jubilatorio por

parte de sus empleadores, según datos del INDEC.

Uno de cada tres trabajadores en relación de dependencia no

está registrado ante la Seguridad Social.

Ese porcentaje, proyectado a todo el país, arroja que unos 4

millones de asalariados están trabajando en la informalidad.

Significa que no tienen ni descuento jubilatorio ni de salud:

carecen de la cobertura de obra social y en su gran mayoría

cobran menos y tienen menos beneficios laborales que el resto de

los empleados registrados.

Mientras se realice el encuentro, habrá marchas organizadas

por las CTA disidentes y trabajadores informales de la

Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que

insisten en participar del encuentro.

El secretario general de la CTEP es Esteban Castro mientras el

abogado de esa confederación piquetera es Juan Grabois, quien

lleva adelante la ingeniería jurídica y actúa muchas veces como

vocero.

Grabois dijo que en el Consejo de Emergencia Social habían

acordado con funcionarios que el ahora denominado Salario Social

Complementario (SSC) destinado a los piqueteros va "en paralelo

con los aumentos del Salario Mínimo, por lo que tenemos derecho a

estar allí para llevar nuestra propuesta".

En tanto, el diputado nacional y dirigente de la CGT Omar

Plaini dijo que el reclamo que llevarán al gobierno ronda la

canasta básica alimentaria", según la cual "un matrimonio con dos

hijos está alrededor de 15 mil pesos".

El jefe de la CTA oficial, Hugo Yasky, coincide: "Vamos a

estar en el Consejo del Salario, para reclamar 15.000 pesos, el

costo de la Canasta Básica Total".

La CTA viene de sufrir un nuevo desprendimiento, que responde

a Víctor de Gennaro y a Hugo Godoy, secretario general de ATE

Nacional. Este tercer sector es hasta ahora conocido como CTA

Perón, porque la sede se encuentra en esa calle.

Así, la Central se encuentra dividida en "CTA de los

trabajadores", liderada por Hugo Yasky y alineada con el

kirchnerismo, la "Autónoma" de Pablo Micheli y este tercer

desprendimiento, de De Gennaro y Godoy.

Con vistas a la reunión del Consejo, el dirigente de Barrios

de Pie Daniel Menéndez consideró también que "el salario mínimo,

vital y móvil no puede estar por debajo de la canasta básica" que

ubicó en torno a 15.000 pesos.

En tanto, la CTEP convocó a marchar por la ciudad desde las 11

para reclamar la "incorporación de la ´Economía Popular´ al

Consejo del Salario".

NA