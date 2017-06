La Iglesia criticó "fragmentación" de los partidos políticos y el sindicalismo

Así lo expresó en el marco de la Semana Social que se desarrolla hasta el domingo en un hotel sindical de la ciudad de Mar del Plata, con la participación de dirigentes políticos, sindicales, empresariales y de los movimientos sociales, bajo el lema "La amistad social y el cuidado de la casa común. Es más lo que nos une que lo que nos divide".



"Estamos tocados por la fragmentación. Hoy para que vengan los sindicatos tenemos que recorrer cinco centrales obreras. Con los partidos políticos vemos que no puede haber más fragmentación. Con el empresariado y con los movimientos sociales ocurre lo mismo", indicó Casaretto.



En ese marco, señaló que como argentinos "necesitamos un clima de encuentros y de acuerdos" y añadió: "La amistad social es dialogar, escuchar, tolerar y acordar".



El tradicional encuentro, organizado todos los años por la comisión episcopal de Pastoral Social que encabeza monseñor Jorge Lozano, abrió anoche con la participación de los ministros de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Trabajo, Jorge Triaca.



Casaretto se refirió también a los índices de pobreza, al señalar que "no hay que permitir estragos, como por ejemplo, que haya 30 por ciento de nuevos pobres".



"Quienes tenemos la gracia de estar preocupados por el bien común tenemos que conmover a la gente que pareciera que no le dice nada que haya 30 por ciento de nuevos pobres", señaló el prelado.



En el encuentro habrá distintos paneles sobre temas como basura, energías renovables, minería, agua y agroquímicos, y sobre modelos alternativos de desarrollo integral, de los que participarán dirigentes de movimientos sociales como Juan Grabois de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) y Daniel Menéndez de Barrios de Pie, entre otros.



