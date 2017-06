Elecciones 2017: se definen listas de precandidatos nacionales y 7 provinciales

Serán elegidos 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales.



¿Qué se elige?



La carrera electoral con vistas a las elecciones legislativas de octubre tendrá este sábado un momento decisivo, al vencer a la medianoche el plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias que competirán en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales del 13 de agosto, que coincidirán con las primarias provinciales en siete distritos.



En tanto, a nivel provincial, serán siete los distritos en los que este sábado a la medianoche vencerá también el plazo para la presentación de las listas de precandidatos a cargos legislativos provinciales: ciudad y provincia de Buenos Aires, Formosa, Mendoza, Salta, Santa Fe y Catamarca.



¿Quiénes votan?



En las primarias participan obligatoriamente no sólo los afiliados a los partidos políticos sino todos los ciudadanos incluidos en el padrón electoral.



Según establece el cronograma electoral nacional, 24 horas después de la presentación de listas, cada junta partidaria debe comunicar los nombres a los juzgados electorales correspondientes, para su información a la Dirección Nacional Electoral (DINE) para la asignación de aportes y espacios de campaña.



¿Cuándo cierran las listas los partidos?



Hasta la medianoche de este sábado, cada partido político, alianza o frente electoral deberá presentar la nómina de precandidatos así como la denominación de la lista mediante color y/o nombre, los avales correspondientes, la declaración jurada de todos los postulados y la plataforma programática.



En tanto, 48 horas después, se producirá la oficialización de precandidatos por parte de las juntas electorales partidarias y, tres días después, se producirá la presentación de los modelos de boleta por parte de las listas internas ante las juntas electorales partidarias.



¿Cómo sigue el calendario de cara a la elección legislativa de octubre?



El próximo paso del cronograma electoral está establecido para el 4 de julio, cuando finalizará el plazo de presentación de los modelos de boletas oficializados para su aprobación formal por parte de los juzgados electorales, cada agrupación política designará un responsable económico ante la DINE.



En tanto, el 14 de julio está previsto el inicio de la campaña electoral y, diez después, quedará habilitada la publicidad electoral en medios audiovisuales, que se extenderá hasta el 11 de agosto con el inicio de la veda electoral.



Las primarias que definirán las candidaturas para las legislativas nacionales se desarrollarán en todo el país el domingo 13 de agosto de 8 a 18.



En ese marco, los ciudadanos de ocho provincias -Buenos Aires, La Rioja, Jujuy, San Juan, Misiones, Santa Cruz, Formosa y San Luis- deberán concurrir a las urnas para votar precandidatos a diputados nacionales y, también, a senadores nacionales, mientras que en los restantes distritos sólo votarán para la categoría de diputados nacionales.



¿Cómo impactará la elección legislativa en el escenario político?



En las elecciones de octubre, se renovará la mitad de los escaños que cada provincia posee en la Cámara baja -con lo cual el número de bancas depende del número que tiene el distrito en ese cuerpo-, en tanto en el Senado será renovado el tercio de su composición, es decir que los comicios para esta categoría tendrán lugar en ocho de los 24 distritos.



En coincidencia con las elecciones legislativas nacionales del 22 de octubre, se realizarán el mismo día elecciones provinciales en 10 distritos: ciudad y provincia de Buenos Aires, Formosa, Mendoza, Salta, Santa Fe, Catamarca, Jujuy, Misiones y San Luis.



En Jujuy y Misiones no hay sistema de primarias y en San Luis los ciudadanos podrán ir a las urnas a definir candidatos el próximo 30 de julio, pero allí el voto no es obligatorio.



Télam.