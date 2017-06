Un estudio revela que casi el 70% de la población desaprueba las PASO

Un sondeo realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM) reveló que el 69,6% de la población desaprueba la celebración de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se realizarán el próximo 13 de agosto.



Miguel Calvete, presidente del organismo de estadísticas, precisó que el muestreo se efectuó en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Mendoza y Tucumán desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio pasado. Los entrevistados, entre 16 y 65 años de edad, fueron un total de 2.863.



El 44% de los datos se obtuvo a través de un cuestionario efectuado en vía pública y el 66% restante a partir de encuestas telefónicas y formularios online.



El informe señaló que si bien hay diferencias sustanciales en cuanto al conocimiento que los diferentes segmentos etarios poseen de esos comicios, el resultado final arroja que el 69,6% de los argentinos desacreditan su celebración.



En detalle, el sondeo determinó que un 84% de los jóvenes de 16 a 25 años ni siquiera entienden el objetivo de esas internas y que del 16% que sí conoce su fin, sólo el 6,4% las aprueba. Por su parte, en la franja que va entre los 26 y los 40 años, el 60% de los encuestados manifestó tener conocimiento, aunque sólo el 13% manifestó estar de acuerdo con su realización. Finalmente, en el segmento que va entre los 41 y los 65 años, un 80% de los encuestados dijo entender el objetivo de esas elecciones pero el 69% desacredita su celebración.



Además, el estudio reveló que sobre el 100% de los casos que manifestaron desconocer el verdadero objetivo de las elecciones, el 64% reconoció que no se interiorizó demasiado porque las considera "elecciones que no son determinantes", y el 36% restante atribuyó su falta de conocimiento a "una mala campaña de difusión".



En cuanto a los argumentos planteados por los detractores de las PASO se destaca que el 84% afirmó que "la democracia interna de los partidos políticos la deben pagar sus afiliados y no la totalidad de la población" porque consideran que "es incomprensible gastar tantos millones de pesos, que bien podrían utilizarse con otros fines, sólo para elegir a los candidatos de una elección".



En ese sentido, INDECOM apuntó que "el gasto total para las PASO equivale a la construcción de unas 100 escuelas, o 1.000 jardines de infantes, o unos 20 hospitales de alta complejidad, o 600 salas de primeros auxilios, o 200 tomógrafos, o 3.000 ambulancias, o 100 mil domos de seguridad instalados o 6.000 patrulleros, entre otros".



En tanto, un 11% también se mostró disconforme con las primarias porque dicen que "los afiliados de los partidos que no dirimen internas pueden utilizarlas para votar contra sus contrincantes y tratar de sacarlos del escenario electoral". Por último, un 5% de los consultados manifestó que no le interesan esas elecciones por la incomodidad que les genera "ir obligados a las urnas sin tener ninguna pertenencia partidaria".



Finalmente, Calvete opinó que "la postura de la mayoría de los ciudadanos es muy coherente si se tiene en cuenta que se destina una cifra exorbitante de dinero del Estado para celebrar elecciones que terminarán siendo apenas un simple sondeo de opinión de cara a las legislativas del mes de octubre".



Parlamentario.com