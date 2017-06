CONADU Histórica decidió no comenzar el segundo cuatrimestre

Con 75 delegados presentes de 22 asociaciones de base, el Congreso Extraordinario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios -CONADU Histórica- resolvió la no toma de exámenes finales y el no inicio del 2° cuatrimestre ante la ausencia de respuestas favorables por parte del gobierno nacional al reclamo salarial. La no toma de mesas de exámenes finales afectará todo el mes de julio.



La decisión fue llevada por los congresales luego de la consulta nacional y asambleas de las que participaron miles de docentes de todo el país.



La profundización del plan de lucha se resolvió luego de que en la última mesa paritaria, realizada el lunes pasado, el Ministerio de Educación mantuviera la propuesta salarial para 2017 de un 4% en marzo, 6% en junio, 6% en septiembre, 4% en diciembre, más 2% de jerarquización también en diciembre.



"Vale recordar que el plan de lucha de CONADU Histórica lleva más de 30 días de paros y múltiples actividades como clases públicas, volanteadas, actos y masivas movilizaciones. Pese a todo, el gobierno nacional sigue haciendo oídos sordos", indican.



Y agregan: "Enfatizamos que los 190 mil docentes universitarios y preuniversitarios, somos los únicos trabajadores dependientes del gobierno nacional que no tenemos resuelta la paritaria salarial, que venció en febrero del presente año (hace cuatro meses)".