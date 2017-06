Bordet acordó un crédito de 10 millones para acceder al gas natural domiciliario

El gobernador Gustavo Bordet, acordó este jueves con el presidente de Gas Nea, Oscar Dores, un crédito de 10 millones de pesos para brindar a nuevos clientes la posibilidad de acceder al servicio a través de pequeñas cuotas. También analizaron el trabajo que la empresa está desarrollando en distintas localidades de la provincia, y avanzaron en gestiones para la ciudad de Victoria.



"Estamos trabajando en todas las ciudades y el lunes 26, que se cumplen los 20 años de Gas Nea, hemos puesto a disposición de todos los potenciales clientes o usuarios un crédito de 10 millones de pesos para que de una forma muy promocional puedan acceder la gente que todavía no ha entrado en el servicio de gas en redes", explicó Dores luego del encuentro con el gobernador, y recordó que "Gas Nea es una empresa de servicio, al servicio de todos los ciudadanos de Entre Ríos".



Para ello, "a partir del lunes, y en conmemoración de los 20 años, van a estar exhibidos en todos los locales, que además están siendo remozados, mejorados y puestos a disposición de todos los clientes", sostuvo el empresarios, y resaltó que "van a tener las consideraciones para poder entrar al crédito de una manera muy ventajosa, con valores que superan en poquito los 400 pesos en 24 meses, o 36 meses de 370".



Dores, tras recordar que la provincia de Entre Ríos es accionista de Gas Nea, apuntó que "hablamos de la problemática del gas en la provincia y en particular en Victoria, con respecto a problemas puntuales que hay en las termas, con las ansias de llevar una solución para poder arribar al emprendimiento productivo de la manera más fácil y rápida posible para que la gente tenga absoluta seguridad de sus puestos de trabajo en ese emprendimiento".



En ese sentido, precisó que el complejo "necesita una sobrealimentación a través de gas, y en este momento, cuando no es gas en redes resulta muy oneroso para mantener, entonces seria una forma de bajar los costos y mejorar la productividad del emprendimiento". Además agregó que la obra "es una extensión de cañerías para arribar y una planta regulación que con la provincia en común vamos a realizar".

Del encuentro, participaron además, Andrea Fernández, de legales de Gas Nea; Armando Montu, gerente Comercial y Carlos Castro, gerente Técnico Operativo.