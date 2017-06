Diputados opositores denuncian al Presidente Macri por el bono a 100 años

Economía El Gobierno anunció que lanzará un bono en dólares a un plazo de 100 años

Encabezados por el neuquino Darío Martínez, un grupo de 17 diputados del Frente para la Victoria (FpV), entre ellos el mendocino Guillermo Carmona, presentó ayer una denuncia penal ante la justicia federal porteña contra el presidente Mauricio Macri; su jefe de Gabinete, Marcos Peña y sus ministros de Hacienda, Luis Caputo y de Economía, Nicolás Dujovne.Sustentada en el artículo 73 del Código Penal referido a "estafas y otras defraudaciones", la denuncia, que recayó en el juez federal Ariel Lijo y que será investigada por el fiscal Juan Pablo Zoni, acusa al jefe de Estado y a sus tres ministros de los presuntos delitos de administración fraudulenta y cohecho transnacional por entender que con esa colocación de deuda el Gobierno hizo "una ruinosa operación para los intereses del Estado, del fisco y del pueblo argentino de hoy y de las futuras generaciones".Además de pedir el procesamiento de Macri y sus ministros y de calificar de "ruinosa" la operación, los diputados kirchneristas también le solicitaron a la justicia que revele información sobre comisionistas, gestores y tomadores de bonos.Después de considerar que la operación "supera incluso la ruinosa" que decidió en el siglo XIX el presidente Bernardino Rivadavia con al compañía inglesa Baring Brothers, la denuncia sostuvo que "la sola colocación de deuda a un siglo de plazo ya debería mover a análisis. Pero si además no se hace a una tasa de interés sensiblemente inferior a la que hoy está consiguiendo el Estado nacional cada vez que requiere financiamiento externo a plazos menores, el perjuicio para el Estado provocado por esta decisión de eternizar una alta tasa de interés a pagar comporta una clarísima acción de administración en contra de los intereses del Estado Argentino".La operación que se hizo el lunes pasado estuvo a cargo del HSBC, Citigroup, Santander y Nomura y permitió captar 2.750 millones de dólares sobre una oferta de órdenes de compra por casi 10 mil millones a una tasa de interés de 7,9% anual y a cien años. "En trece años tendríamos cubierto el capital recibido y los restantes 87 años serían para el pago de intereses", definió Martínez.El gobernador neuquino Mario Das Neves, como la diputada Margarita Stolbizer, a su vez, criticaron por separado la decisión gubernamental. "Es una locura innecesaria", dijo el mandatario provincial, en tanto la aliada de Sergio Massa afirmó: "Parece ser un crédito para pagar la tarjeta de crédito del mes anterior", aseguró.El presidente Mauricio Macri analiza con sus más cercanos colaboradores el nuevo organigrama ministerial que lo acompañará después de las elecciones legislativas de octubre como parte del plan para reducir el gasto fiscal que le reclaman sectores económicos y organismos internacionales para atraer inversiones, aunque la eliminación de ministerios se reduciría a "uno o dos, no muchos más".Una fuente de la Casa Rosada confirmó que uno de los ministerios que encabezan la lista de posibles para su eliminación es el de Comunicaciones que conduce el radical Oscar Aguad, quien podría reemplazar al actual ministro de Defensa, Julio Martínez, candidato a senador nacional de Cambiemos por su provincia, La Rioja.Cerca de Macri desmintieron las versiones sobre una eventual fusión de los ministerios de Defensa con el de Seguridad, como así también descartaron que se vuelva a unificar Hacienda y Finanzas en una sola cartera de Economía, y en ese marco, salieron a respaldar la gestión del titular de Finanzas, Luis Caputo, por "la operación de toma de deuda a cien años" que calificaron en la Casa Rosada como "importante por la tasa más baja de los últimos años".Otro funcionario con rango de ministro que saldrá del gabinete nacional es el radical titular del Plan Belgrano, José Cano, quien se postulará a senador por Tucumán, aunque no se descarta que esa cartera también desaparezca del futuro organigrama.En la mesa chica del Gabinete junto al Presidente analizan las medidas de ajuste fiscal para después de las elecciones, que incluyen la eliminación de por lo menos dos ministerios, entre ellos, el de Comunicaciones. Fuente: (Los Andes).-