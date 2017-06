Cambios en el Gabinete nacional: Qué funcionarios dejarán sus cargos

Habrá reducción de Gabinete y, además, cada ministro tendrá la misión de repensar el organigrama de su cartera y avanzar con fusiones de secretarías.Confirmado Esteban Bullrich como candidato a senador, su par en Educación en la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, será su reemplazante. La otra certeza es la de Gladys González. La titular de la Acumar integrará una lista, sólo resta saber en qué lugar.. En el entorno del titular de Comunicaciones aseguran que "está firme y con una agenda intensa". Otro que sale del Gabinete es. Sería para equipararlo con el Plan Patagonia.En Interior, Aída Ayala arma las valijas para volver a Chaco, también como trampolín para disputar la gobernación. Su Secretaría de Asuntos Municipales cambiaría de nombre y quedaría para el peronista tucumano Domingo Amaya, quien perdió la puja interna con Cano. Esto le allanará el camino en la Secretaría de Vivienda y Hábitat -sería una de las que se fusionaría- al primo Jorge Macri, que finalmente será bien recibido por el ministro Rogelio Frigerio, publicaEl que parece haber ganado aire es Sergio Bergman. Si bien se daba por hecho que Medio Ambiente iba a ser reducido a secretaría, los elogios en la materia de la canciller alemana Angela Merkel habrían propiciado que se decidiera no quitarle el rango.Aunque no será candidato,. No se sustentan en la gestión, ya que Peña quedó conforme tras el recambio que impuso: las versiones hablan de un tema personal de Lemus, algo que desde Salud se encargaron de desmentir categóricamente. Exponen que esos rumores están a la orden del día "desde la etapa en la Ciudad". En rigor, se reavivaron en las últimas dos semanas, luego de que se ausentara varios días del ministerio.En Casa Rosada. Incluso dicen que Macri lanzó el mensaje para "despertar a alguien" al que "ve relajado". "Siembra el pánico y tiene a todos atentos en la gestión, que es lo único que le importa", grafican. Sostienen, además, que Peña se encargó de serenar a los involucrados., insisten esas voces. Una advertencia: son las mismas que el año pasado, antes de la salida de Alfonso Prat Gay, juraban que no iba a haber cambios en el equipo.