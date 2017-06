El secretario general de la Asociación del Personal Superior (APS), Pedro Acosta, indicó que se iban a reunir este jueves para definir medidas de fuerza, pero decidieron suspender el encuentro luego de que un funcionario primera línea los citara a reunirse con el intendente Sergio Varisco el próximo lunes.



La definición de las protestas llegó luego del fracaso de la última reunión que mantuvieron con el Ejecutivo el miércoles. El nuevo plazo para mejorar la oferta será el lunes, a las 10. De otro modo, de no haber una propuesta concreta, analizarán medidas de fuerza.



En el último encuentro el Ejecutivo no sólo no mejoró la oferta presentada anteriormente, sino que además retiró el uno por ciento de incremento a un adicional especial que había ofertado. (APF)