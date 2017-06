Disponen nuevo incremento para programas de Celiaquía y Riesgo Nutricional

De esta manera, en lo que va la gestión, se dio una suba, con fondos provinciales, que supera el 100 por ciento. "Es uno de los objetivos de nuestra gestión fortalecer al Estado provincial para dar respuesta a los problemas de la gente y fundamentalmente de aquellos que más lo necesitan", expresó el mandatario.



La medida instrumentada a través del Ministerio de Desarrollo Social tiene como objetivo contribuir a la mejora de la alimentación de sectores vulnerables. En ese marco, Bordet señaló que "no hay desarrollo económico si no hay un verdadero desarrollo social", y subrayó: "hemos dispuesto este incremento que es realizado con fondos provinciales porque queremos que los entrerrianos cuenten con un Estado fuerte y presente, ayudando a los sectores más vulnerables, corrigiendo los desequilibrios y permitiendo que todos tengan las mismas posibilidades".



De esta manera, a partir de julio las acreditaciones que reciben los titulares de derecho se cobrarán con un aumento del 61 por ciento, como es el caso de las partidas a Celíacos y del 48 por ciento en el caso de Riesgo Nutricional. El acumulado desde que comenzó la actual administración, muestra un incremento del 122 por ciento en las tarjetas de riesgo nutricional y de un 100 por ciento en lo referente al programa de celiaquía. A esto se suma una suba del 80 por ciento en el monto de las partidas de los comedores escolares.



La ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, indicó al respecto que "esto muestra la voluntad de este gobierno de acompañar los desafíos que se plantean, estar al lado del que más lo necesita y pensar que la alimentación es fundamental si queremos una población saludable".



Además, la titular de la cartera social explicó: "Esta medida se ubica en torno a una disposición del gobernador Gustavo Bordet, y que está también en línea con otros incrementos que hemos dado a partidas de Comedores y pensiones en lo que va de la gestión".



El Programa de Seguridad Alimentaria/riesgo nutricional, está destinado a titulares de derecho que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y su objetivo es brindar un complemento alimentario para niños y niñas de hasta 14 años en situación de riesgo nutricional o bajo peso, embarazadas de bajo peso y familias numerosas -con 6 menores de 18 años a cargo- de sectores con mayor vulnerabilidad social de la provincia.



En tanto, el Programa Provincial de Asistencia Alimentaria para Celíacos tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos adecuados para el tratamiento de la enfermedad a todas aquellas personas con diagnóstico preciso y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, sin ingresos estables ni obra social, con domicilio real en Entre Ríos.



El complemento nutricional pasará de 135 pesos a 200 pesos por cada titular de derecho, mientras que el programa de celiaquía trepará de 310 pesos a 500 pesos. Este incremento se hará efectivo a partir de la acreditación de los fondos a través de la tarjeta Sidecreer.



El incremento se financia con fondos provinciales, por lo que vale destacar que el programa "A la Mesa Entre Todos", que se financia con fondos federales, no recibirá aumentos, dado que el gobierno nacional no lo ha dispuesto hasta la fecha.