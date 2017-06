Jerarquizados analizan medidas de protesta

Autoridades municipales de Paraná se reunieron ayer con representantes de la Asociación del Personal Superior (APS) en el ámbito de la Secretaría de Trabajo.



Sin una nueva oferta de parte del Ejecutivo, los trabajadores, que reclaman el aumento de un adicional específico, analizan hoy cuáles serán las acciones a seguir.



Desde el gremio reclaman el aumento del porcentaje de un adicional que percibe el sector de los jerarquizados: el código 679. Se trata de un pedido que vienen realizando desde el 2016, cuando se acordó un porcentaje con el compromiso de retomar la discusión en la paritaria de 2017.



Pero este año no hubo respuestas sobre el reclamo, "más allá de que había quedado plasmado en el acta", señaló Pedro Acosta, secretario General de la APS. "Después de largas charlas y discusiones con las autoridades, asambleas y retención de servicios, el Ejecutivo nos ofreció un uno por ciento. Para nosotros fue una burla y desde ahí no hemos tenido más respuestas", contó.



Luego de que se suspendieran dos audiencias previstas, ayer se concretó la reunión entre los representantes del gremio jerarquizado y autoridades de la Municipalidad de Paraná en el ámbito de la Secretaría de Trabajo de la provincia.



"Se concretó la audiencia como habíamos quedado, pero el Ejecutivo no llevó absolutamente nada. Fueron para decirnos que sobre ese código no tenían nada, no iban a pagar más. Lo que ofrecieron es sentarnos dentro de tres meses para seguir charlando sobre el tema", dijo Acosta y añadió: "Si bien iba con muy poca expectativa de que hubiera una mejora, nos sorprendió y bastante que no lleven nada".



Recordó que en el encuentro anterior habían ofrecido un aumento del uno por ciento que había sido rechazado. "Expresamos que era una sorpresa y una pérdida de tiempo para todos, al reunirnos sin nada concreto. Nos da mucha bronca. Fuimos a una nueva reunión para que se mejorara la propuesta, veníamos con retención de servicios que suspendimos hasta tanto tuviéramos esta reunión, pensando que se podía llegar a una mejor propuesta de parte del Ejecutivo, pero no fue así", indicó el dirigente. Ante esta situación, informó, hoy a las 8 se reunirá la comisión directiva del gremio y a las 11 habrá un encuentro del cuerpo de delegados. "Veremos cuáles son los pasos a seguir. La secretaría de Trabajo quedó a la espera de una respuesta", sostuvo en declaraciones a El Diario.



Acosta indicó que si bien en otras oportunidades había valorado públicamente el intercambio que podían sostener con el intendente Sergio Varisco, no es el diálogo lo que prima en esta oportunidad. "No entiendo la reacción. No es falta de respeto a un gremio sino a los trabajadores municipales. Queremos una mejora para jerarquizados porque no puede ser que en muchas oportunidades esté cobrando menos que empleados que no tienen cargo. Entonces pedimos una mejora y el intendente mismo se ha comprometido a mejorar. No entendemos por qué no nos convoca y manda a sus secretarios sin una propuesta para discutir", enfatizó.



Asimismo, sostuvo que "hay muchas cosas que se están reclamando además de esto, pero no se puede hablar, porque no está el intendente que es el que tiene que tomar las decisiones".



Desde la APS reclaman además la regularización de contratados y "que se cumplan las ordenanzas".

Al respecto, sostuvo Acosta que hay "gente con mucha antigüedad que quedó afuera del nombramiento, mientras que otros con seis meses de servicio pasaron a planta y están en la vida jerárquica porque les han dado cargos".