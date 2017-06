"Sincérense, y quiénes emitieron opinión, que se aparten" dijo abogado de Rossi

Uno de los abogados del juez Rossi, Miguel Ángel Cullen aclaró que "hace una semana" terminaron de contestar "la última de las denuncias" contra le magistrado. Recordó que "cada denuncia, va con nuestra contestación y con la recusación de cada uno de los miembros".Recordemos que según lo conocido ayer, el presidente del bloque de diputados de Cambiemos, Sergio Kneeteman, advirtió que en caso de que el Jurado de Enjuiciamiento que debe tratar la recusación al juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, no avance con su tarea, su bancada iniciará un pedido de Juicio Político a los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que integran el Jury.Respecto a esta situación, el abogado Cullen aseveró aque les llama, "poderosamente la atención que haya que explicar que es un derecho constitucional de todo sujeto, el que tiene Rossi, en este caso. Se debe pretender que quiénes van a juzgar a alguien, sean imparciales, que no hayan emitido opinión o postura al respecto, sin antes haber escuchado a las dos partes"."Muchos diputados y senadores, sin tener en cuenta que luego podrían ser parte de un jurado de enjuiciamiento, tomaron postura desde el primer día. Esto no es culpa de la defensa, ni de Rossi, es un acto reflejo de la política. Cuando nosotros advertimos que quienes van a juzgar en el Jurado de Enjuiciamiento ya han tomado postura, lo que se plantea es la recusación, que es un elemento que nos permite la ley, para poder facilitarle a Rossi, en este caso, o a cualquier ciudadano, que quien vaya a fallar no esté `contaminado` previamente con alguna posición personal", dijo en el mismo sentido.Al respecto Cullen pidió: "sincérense, y aquéllos que han emitido opinión y que incluso han quedado sus declaraciones plasmadas en los medios de prensa y en las redes sociales, que se aparten", para "no demorar" aún más.Asimismo expresó: "La demora en sí del proceso de Rossi es porque todavía se siguen recepcionando denuncias. Hemos consultado que hasta cuándo se van a seguir recibiendo denuncias contra Rossi, y no hay una respuesta concreta, ni plazo determinado". Enseguida acotó: "Queremos darle una solución a este tema". Elonce.com.