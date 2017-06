Tráfico de armas: Condenan a siete años de prisión a Carlos Menem

La Cámara Federal de Casación confirmó hoy la pena de siete años de prisión y catorce para ejercer cargos públicos para el ex presidente Carlos Menem por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador durante los 90.



Si bien la pena es de cumplimiento efectivo, Menem no quedará detenido porque tiene la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y además posee fueros de detención, ya que es senador nacional por la "Alianza Frente Popular Riojano".



Su mandato vence el 9 de diciembre de diciembre próximo y el ex presidente anunció que se presentará en las elecciones legislativas de octubre para renovar su banca. La condena también es a 14 años para ejercer cargos públicos. El fallo tampoco le impide ser candidato.



Si la Corte ratifica la condena en ese caso si quedará firme y se le deberá pedir al Senado el desafuero de Menem si continúa en el cargo. El ex presidente cumple 87 años en dos semanas, por lo que existe la posibilidad de cumplir la condena en prisión domiciliaria.



Fuentes judiciales informaron que los jueces de la Sala I de Casación, Ana María Figueroa, Ángela Ledesma y Juan Carlos Gemignani, también ratificaron las penas a entre cinco y cuatro años de prisión para otros 10 condenados, entre ellos el traficante de armas Diego Palleros y el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga.



Casación Menem también ratificó la condena a Menem a 14 años para ejercer cargos públicos, a tres años para ejercer el comercio y a perpetua para ser miembro de fuerzas de seguridad.



Como presidente, Menem firmó entre 1991 y 1994 tres decretos secretos para venderle armas a Panamá y Venezuela. Pero esos países eran una pantalla porque el destino final de 6.500 toneladas de armamento fue Croacia y Ecuador, sobre quienes regía una prohibición de venta de armas. La ONU había decretado un embargo sobre ambos países porque se encontraban en conflictos bélicos.



El caso llegó a juicio y en septiembre de 2011 el Tribunal Oral Penal Económico 3 absolvió a Menem y a otros 17 acusados, entre ellos su cuñado y asesor Emir Yoma, al ex ministro de Defensa Oscar Camilión (quien falleció en febrero de 2016), a Palleros, a Sarlenga y a otros ex funcionarios de Fabricaciones Militares. Los fiscales Mariano Borisnky y Marcelo Agüero Vera habían pedido la pena de ocho años de prisión para el ex presidente.

Pero en marzo de 2013, Casación revocó la absolución y condenó a Menem y a otras 11 personas, entre ellas Camilión, Palleros y Sarlenga por el delito de contrabando agravado y confirmó la absolución de Yoma y el resto de los acusados. Fue la primera condena a un presidente de la Nación.



"Menem con el conocimiento de que las exportaciones se destinaban a países beligerantes dictó los decretos autorizando las mismas consignando destinos falsos a efectos de ocultar esta situación al servicio aduanero", señalaron en ese fallo los jueces Gemignani, Raúl Madueño y Luis María Cabral.



El caso volvió al tribunal oral para que se fijen las penas. Así, en junio de 2013 Menem recibió la pena de siete años de prisión, Camilión a cinco años y medio, Palleros cinco años, Sarlenga cuatro años.



Cuatro años después, Casación confirmó todas las condenas en un fallo de 258 páginas. También las de los ex funcionarios de Fabricaciones Militares Manuel Cornejo Torino, Haroldo Fusari, Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Jesús Sabra, Jorge Cornejo Torino, Carlos Núñez, y Teresa Iñareta de Canterino que tienen penas de cuatro años y tres meses de prisión a cuatro años.



Menem y el resto de los condenados tienen 10 días hábiles para apelar el fallo a la Corte Suprema. El máximo tribunal deberá revisar la condena y la pena. Si ratifica todo, recién ahí quedará firme y se podrá ordenar la detención de los condenados ya que las penas son de cumplimiento efectivo.



El caso de Menem es especial. Es senador nacional desde 2011 y eso le da fueros de detención. Su mandato vence a fin de año pero el ex presidente anunció que se se presentará a elecciones para retener la banca y así los fueros.



Cuando el tribunal condenó a Menem dispuso que una vez que quede firme se le pida al Senado del desafuero. Para eso se debe citar a una sesión para quitarle los fueros y así poder cumplir con su detención.



Pero además lo más probable es que Menem cumpla la condena en su domicilio. Tiene 86 años ?el próximo 2 de julio cumple 87? y un salud que le permitiría acceder a esa posibilidad.



Por esta causa Menem ya estuvo preso en 2001. El entonces juez federal Jorge Urso lo detuvo en junio de ese año y cumplió la detención en la quinta de su amigo y ex titular de la Casa de la Moneda Armando Gostanián. Estuvo detenido hasta noviembre de 2001 cuando fue liberado por un fallo de la Corte.



Esta no es la única condena contra Menem. El Tribunal Oral Federal 4 lo condenó en diciembre de 2015 a cuatro años y seis meses de prisión por el pago de sobresueldos a funcionarios de su gobierno con fondos destinados a inteligencia y seguridad. La decisión está bajo revisión de la Sala II de Casación que todavía no se pronunció.