Permiten a Picolotti extender estadía en Estados Unidos a la espera del juicio

El Tribunal Oral Federal 6 hizo lugar al pedido de la exfuncionaria y rechazó el dictamen del fiscal Diego Luciani, quien se oponía a concederle el permiso, por lo que finalmente Picolotti podrá seguir viviendo en Estados Unidos.

Hace un año y medio que la exfuncionaria se encuentra en Florida, Estados Unidos, donde trabaja, a la espera de un juicio que la tiene como única acusada por malversar fondos de la Secretaría de Ambiente.



Al vencer el permiso, había solicitado días atrás una extensión de la residencia: finalmente los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Martín Canero concedieron la autorización, mientras que hasta el momento el Tribunal no fijó fecha de inicio del proceso oral.

La exsecretaria de Ambiente entre 2006 y 2008 fue acusada por múltiples de gastos irregulares durante su gestión con fondos públicos, entre ellos varios vuelos privados que no pudo justificar, pese a que argumentó que tuvieron relación con la tarea que llevaba adelante.

Entre los gastos cuestionados están la compra de flores en La Orquídea el 8 de agosto de 2006 por 80 pesos; comidas en Puerto Sorrento o Il Gatto o la compra de una barrita de cereal en un kiosko, todo con dinero público.



También se la acusa por una gran cantidad de vuelos aéreos privados que contrató para ella y su familia: si bien adujo desarraigo a raíz de que son oriundos de Córdoba, la jueza María Servini de Cubría señaló que para esa fecha todos residían en Buenos Aires.

En 2016 el Tribunal había convocado a Picolotti para comenzar los trámites del juicio, pero ésta se ausentó y sólo se presentó su abogado, mientras que meses más tarde pidió autorización a los jueces para residir en Estados Unidos por cuestiones laborales hasta junio de 2016.

Pese a que el fiscal Luciani se opuso, el tribunal la autorizó y Picolotti pidió luego extender la estadía hasta el 10 de junio de 2017 y luego hasta fin de año.



La Fiscalía detectó a través del análisis de su pasaporte, que Picolotti había viajado fuera de Estados Unidos cuando no contaba con la autorización para realizarlo, por lo que reclamó que ante el incumplimiento se la obligara a volver a la Argentina.

"Sin perjuicio de lo anterior, solicito que, con la mayor premura posible, se provea la prueba ofrecida por las partes y se fije fecha para que se realice el correspondiente debate", indicó Luciani en su pedido.