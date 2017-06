Busti dijo que no responderá agravios y apoyará a los candidatos de Bordet

El ex gobernador Jorge Pedro Busti dio a conocer este martes, una carta dirigida "a los compañeros", según reza en el título de la misiva. En la misma, el dirigente justicialista destaca la invitación del Gobernador, Gustavo Bordet, para "seguir participando desde el peronismo" tras la presentación del Frente Justicialista "Somos Entre Ríos".Al respecto, Busti destacó que estará en el espacio junto a Cristina Cremer para ayudar "al gobernador desde lo que pueda aportar con mi experiencia", manifestó en la carta.Cabe recordar que el texto se dio a conocer luego de que Sergio Urribarri, admitiera tener "diferencias insalvables" con el líder del Frente Entrerriano Federal, Jorge Busti.Además, Urribarri criticó el regreso del mismo al Justicialismo "después de dos o tres veces de haberse ido y haber vuelto".Al respecto, Busti menciona en la misiva que no perderá "ni un minuto de mi tiempo en responder agravios o cosas que no le interesan al pueblo".