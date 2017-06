Aclaran que la mejora salarial se hará efectiva cuando ambos gremios la firmen

Los detalles

Vocación de diálogo

Otros puntos acordados

UPCN no firmó y no hay aumento

Los argumentos de Allende

Si bien los gremios que representan a los trabajadores estatales entrerrianos manifestaron su conformidad con la propuesta de aumento salarial de un 23 por ciento de aumento, el incremento se oficializará una vez que lo formalicen ambos gremios. ayer firmaron los paritarios de ATE, mientras que los de UPCN no lo hicieron aún, indicaron desde la Secretaría de Trabajo, en un comunicado enviado a este medio.La propuesta superadora que contempla lo ya otorgado del seis por ciento en el mes de marzo, más el tres por ciento en mayo, y suma un 10 por ciento para el mes de agosto y un 4 por ciento para octubre. Asimismo, establece elevar el salario mínimo de 9.600 a 12.000 pesos desde el mes de agosto, lo cual supone un incremento superior al 30 por ciento, fue declarada insuficiente pero finalmente aceptada.El secretario de Hacienda, Gustavo Labriola, destacó el resultado del proceso que "garantiza un incremento salarial para los trabajadores, que en el año, no será menor que la inflación marcada por el Indec".Asimismo, el secretario de Gobierno, Germán Grané, subrayóEn el marco del diálogo abierto entre el gobierno y los gremios en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, para mejorar la situación de los sectores medios del escalafón,ATE firmó el acta correspondiente, y UPCN, si bien aceptó la propuesta, no suscribió el acta hasta la resolución judicial de dos de sus representantes gremiales. Por lo cual,Marcando la diferencia de postura con ATE, el diputado provincial y secretario general de UPCN, José Allende, manifestó: "Si bien nosotros hemos hecho todas la reuniones de comisión directiva, con compañeros de base, hay una insatisfacción por considerarla insuficiente. Se entendía que se podía apoyar y acompañar la propuesta del gobierno, discutiéndolo luego por sector, aunque no vamos a firmar ninguna acta paritaria mientras tengamos compañeros paritarios detenidos políticamente por hacer un reclamo gremial".A juicio del dirigente sindical "es un antecedente grave", "con esto se elimina la protesta gremial.Estuvieron presentes el secretario de Trabajo, Oscar Balla; el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola, el secretario de Gobierno, Germán Grané, conjuntamente con los representantes de ATE, Oscar Muntes y de UPCN, José Allende.