Jury a Rossi: Eligieron nuevos integrantes para el jurado de enjuiciamiento

En una sesión especial realizada este mediodía, por unanimidad y a instancias del presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Juan José Bahillo; Jorge Monge y Gustavo Zavallo, fueron propuestos como titular y suplente por la Cámara Baja para reemplazar a los diputados Esteban Vitor y Daniel Koch, anteriormente designados por la misma Cámara y recusados por la defensa del juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi.



A esta instancia se llegó luego de que el Jurado de Enjuiciamiento constituido para evaluar los siete pedidos de denuncia contra el magistrado por mal desempeño de sus funciones, se reuniera en mayo pasado para atender las recusaciones a la conformación original del jurado y en consecuencia solicitar a ambas cámaras legislativas que cada una designe un nuevo representante titular y un nuevo suplente.



De esta manera, el instituto que tendrá a su cargo analizar las responsabilidades de Rossi en el marco del femicidio de Micaela García, ocurrido en Gualeguay, todavía no comenzó la tarea para la que específicamente fue constituido, en tanto los pedidos de apartamiento han sido la nota determinante para que su labor esté siendo permanentemente postergada, lo que en la opinión de la diputada Rosario Romero, constituye un "abuso de derecho", según ella misma expresó en la sesión de hoy.



No hay que perder de vista que por los recursos interpuestos por la defensa del magistrado de Concepción del Uruguay, quedaron inhibidos de actuar hasta ahora como miembros (titulares o suplentes) del Jurado de Enjuiciamiento el diputado Diego Lara; el presidente de la Sala Civil y Comercial del STJ Emilio Castrillón - ya reemplazado por la jueza Susana Medina de Rizzo - el senador Ángel Giano; la diputada Romero, el senador Roque Ferrari y recientemente, como ya se dijo, los diputados Esteban Vitor y Daniel Koch.



Con las propuestas de este lunes, la composición del órgano de enjuiciamiento quedaría de la siguiente manera: por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos: Bernardo Salduna, Daniel Omar Carubia y Medina de Rizzo; por el Senado: Lucas Larrarte y Daniel Olano; por la Cámara de Diputados, Monge y Zavallo. Por el Colegio de Abogados de Entre Ríos: Jorge Campos, y Roberto Behéran (titulares). Y Jorge Ricardo Moreira Ghiglione y Héctor Fidel Rodríguez (suplentes).



"Supuestamente este jurado va a analizar las recusaciones de Vitor y Koch y si quedan sin efecto, Vitor y Koch van a tener que resolver las recusaciones de Lara y Romero", explicó el presidente del bloque de Cambiemos en Diputados, Sergio Kneeteman, quien no ocultó su malestar por las constantes idas y venidas en la conformación de este órgano.



A renglón seguido, en declaraciones a El Entre Ríos, el diputado radical hizo también una fuerte acusación contra los vocales que integran el jurado y emitió una advertencia: "Entendemos que los cuatro miembros que no fueron recusados tiene la mayoría como para resolver ellos mismos las recusaciones, desestimándolas para avanzar rápidamente en el inicio del proceso al juez Rossi. Si después ellos entienden que no se debe acusarlo, no se hará; pero lo que no pueden hacer es seguir dilatando esto", expresó Kneeteman y dejó manifiestas sus "sospechas" sobre los motivos de este accionar por parte de los representantes del Poder Judicial.



Y en una clara alusión a los jueces Salduna y Carubia, advirtió: "Si vuelven a recusar a estos miembros que votamos hoy, yo como presidente del Bloque le voy a pedir a mis colegas la presentación de un juicio político a los dos miembros que le siguen dando el visto bueno a las recusaciones que presenta la defensa de Rossi".