Capacitaron sobre Trata de Personas a personal provincial y municipal

El Ministerio de Gobierno y Justicia capacitó en Paraná, junto al Ministerio de Seguridad de la Nación, a integrantes de la fuerzas provinciales y agentes de las distintas áreas del gobierno provincial y municipal, en materia de detección temprana de la trata de personas. La capacitación, desarrollada en el Salón de usos múltiples del Museo Histórico de Entre Ríos, Martiniano Leguizamón, se llevó adelante en el marco del Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas.



"Esta actividad, que realizamos desde el Consejo de Trata de la mano del Ministerio de Seguridad de la Nación, tiene como objetivo continuar con las capacitaciones que venimos desarrollando en la materia. En este sentido, unimos a las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y equipos técnicos, para capacitar en esta problemática y poder hacer visible este delito", explicó Marcia López, coordinadora del Consejo de Trata y directora General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito del Ministerio de Gobierno y Justicia.



No obstante, subrayó: "desde el gobierno provincial y por lineamientos del gobernador, Gustavo Bordet y el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, se comenzó a fines del año pasado, una campaña de visibilización del delito de Trata de Personas. Consideramos en este sentido, que la capacitación aporta una herramienta fundamental para la detección de este flagelo y el acompañamiento de la víctima".



En cuanto a la capacitación, López felicitó el compromiso de las distintas áreas en la participación de la jornada y agradeció a la dirección del Museo Histórico de Entre Ríos Martiniano Leguizamón, por sumarse a ésta lucha y aportar el lugar para dicha jornada.



A su tiempo, la viceintendente de la Ciudad de Paraná, Josefina Etienot, señaló: "es el mandato del Presidente de la Nación que trabajamos articuladamente municipio, provincia y nación, para terminar con este flagelo. Me pone muy feliz y me llena de orgullo ver hoy tantas mujeres funcionarias comprometidas con la lucha para erradicar y prevenir esta problemática".



Carolina Barone, directora de Ejecución de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la Nación, indicó durante la capacitación que "el objetivo es poder ser multiplicadores de las herramientas que tiene en funcionamiento el gobierno nacional. Hoy tenemos disponible un Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu), con el cual contará la provincia, para que los funcionarios o responsables de áreas puedan activar ante una posible desaparición o extravío de una persona".



Al finalizar, el director Ejecutivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Mario Fernández, remarcó que "la función específica de lucha contra la trata de personas recae sobre las fuerzas policiales, pero es un problema de todos, porque todos podemos hacer cosas importantes. Esta problemática está en la primera hoja de la agenda del gobierno nacional y en este sentido, tenemos que articular y ser protagonistas en el trabajo contra la trata, aprovechando las herramientas y la disposición de políticas públicas".



La capacitación contó con la disertación de Sergio Montiel de la Prefectura Naval Argentina, quien dio una introducción a la problemática de trata desde una perspectiva de género; Conrado Izura, de la dirección Nacional de Migraciones, enmarcando las diferencias entre trata y tráfico; Evelyn Cels, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, quien debatió acerca de lo que se conoce como trata de personas y Diego Moreno, encargado del Sistema Federal de Búsquedas de Personas (Sifebu).