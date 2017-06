ATE aceptó la propuesta salarial del Gobierno pero la declaró "insuficiente"

Los gremios estatales se volvieron a reunir este lunes con el Gobierno provincial. De la reunión, encabezada por el secretario de Trabajo, Oscar Balla, participaron el secretario de Gobierno de la Provincia, Germán Grané, el secretario General de UPCN, José Allende, y el de ATE, Oscar Muntes, entre otros sindicalistas de ambos gremios.



Tras la reunión, quedó firme la propuesta del 23 por ciento de incremento cuyo pago se completará en los meses de agosto y octubre, más la elevación del salario mínimo garantizado a 12 mil pesos



Al respecto, Oscar Muntes, explicó a Elonce TV que "culminamos con la paritaria y fuimos muy claros desde el primer momento. Hicimos una solicitud del 38% de recomposición salarial, fue muy claro y lo ratificamos hoy: la propuesta del gobierno sigue siendo insuficiente. Reconocemos el avance y que prácticamente todos los puntos que ha planteado la Asociación Trabajadora del Estado fueron considerados".



En ese sentido, manifestó que "dejamos en claro que si hubiéramos tenido ese porcentaje, del 38%, no llegábamos aún al mínimo para garantizar que los trabajadores estén por encima de la línea de la pobreza que marca el Indec".



Asimismo, recordó que "planteamos muchos puntos que habían quedado en grises, como por ejemplo, que los trabajadores que perciben códigos especiales o diferenciales no sean contemplados con el mínimo garantizado porque sino sería una trampa a través del achatamiento que se produce por el solo hecho de elevar los mínimos y la carrera queda completamente achatada. El gobierno provincial quedó en estudiarlo y seguramente en las próximas paritarias lo tendremos que ver, más teniendo en cuenta que empieza en poco tiempo a tratarse el régimen jurídico básico que para nosotros es clave y vital".



Otro de los puntos que remarcó es que "los trabajadores, por cumplir diferentes cargas horarias, no ven diferenciado su salario y planteamos que todos tienen que trabajar la misma carga horaria sin diferenciación. Pedimos también un bono de fin de año".



"A su vez, nos referimos a las certezas en las definiciones de las fechas con respecto al instructivo por recategorizaciones, el pase a planta permanente, para ver cómo se va a hacer. Queremos que eso se tome con mucha claridad y no tenga un tiempo prolongado como tuvimos la etapa anterior de más de un año y medio para que los compañeros sean recategorizados. Pedimos que sea entre 90 y 120 días", agregó.



No obstante, consideró que "hemos dado un paso importante, rompimos el techo que nos habían dado. Quedó claro el manifiesto que cuando los trabajadores trabajamos mancomunadamente y unificados rompemos cualquier techo que nos quieren imponer. Estamos muy contentos por el esfuerzo realizado, pero dejando en claro que la propuesta es totalmente insuficiente". Elonce.com