Aceptan propuesta declarándola "insuficiente": UPCN se negó a firmar el acta

Se realizó este lunes la reunión paritaria salarial entre los sindicatos estatales y el Ejecutivo. Del encuentro, encabezado por el secretario de Trabajo, Oscar Balla, participaron el secretario de Gobierno de la Provincia, Germán Grané, el secretario General de UPCN, José Allende, y el de ATE, Oscar Muntes, entre otros sindicalistas de ambos gremios.Quedó firme la propuesta del 23 por ciento de incremento cuyo pago se completará en los meses de agosto y octubre, más la elevación del salario mínimo garantizado a 12 mil pesos.. ATE reconoció los avances pero la declaró "completamente insuficiente".UPCN se negó a firmar el acta rechazando las detenciones en Diamante, ya que a entender de los gremialistas, se ha "judicializado la protesta sindical". Tomaron esta postura respecto de la causa "por coacción" en perjuicio de la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, y en la que están imputados cinco dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el exministro de Salud, Ariel de la Rosa.Oscar Muntes, explicó aque "culminamos con la paritaria y fuimos muy claros desde el primer momento. Hicimos una solicitud del 38% de recomposición salarial, fue muy claro y lo ratificamos hoy:En ese sentido, manifestó que "dejamos en claro que si hubiéramos tenido ese porcentaje, del 38%, no llegábamos aún al mínimo para garantizar que los trabajadores estén por encima de la línea de la pobreza que marca el Indec".Asimismo, recordó que "planteamos muchos puntos que habían quedado en grises, como por ejemplo, que los trabajadores que perciben códigos especiales o diferenciales no sean contemplados con el mínimo garantizado porque sino sería una trampa a través del achatamiento que se produce por el solo hecho de elevar los mínimos y la carrera queda completamente achatada. El gobierno provincial quedó en estudiarlo y seguramente en las próximas paritarias lo tendremos que ver, más teniendo en cuenta que empieza en poco tiempo a tratarse el régimen jurídico básico que para nosotros es clave y vital".Otro de los puntos que remarcó es que "los trabajadores, por cumplir diferentes cargas horarias, no ven diferenciado su salario y planteamos que todos tienen que trabajar la misma carga horaria sin diferenciación. Pedimos también un bono de fin de año"."A su vez, nos referimos a las certezas en las definiciones de las fechas con respecto al instructivo por recategorizaciones, el pase a planta permanente, para ver cómo se va a hacer. Queremos que eso se tome con mucha claridad y no tenga un tiempo prolongado como tuvimos la etapa anterior de más de un año y medio para que los compañeros sean recategorizados. Pedimos que sea entre 90 y 120 días", agregó.No obstante, consideró que. Estamos muy contentos por el esfuerzo realizado, pero dejando en claro que la propuesta es totalmente insuficiente".El titular de la Unión del Personal Civíl de la Nación (UPCN) José Ángel Allende mencionó que en el encuentro, el gremio planteó "cuestiones respecto al salario familiar y un tema sobre la certeza de cuándo se aplican los aumentos. Se nos dijo que el salario familiar va a ir acompañando los aumentos, y a partir de agosto se aplican el tema del mínimo y los cambios de códigos".Marcando la diferencia de postura con ATE, Allende manifestó: "Si bien nosotros hemos hecho todas la reuniones de comisión directiva, con compañeros de base,Un grupo de compañeros fue a un lugar (a Diamante) a hacer una conferencia de prensa, si ese reclamo se toma por coacción, se lo judicializa, entonces hacer una movilización para hacer u n reclamo por salario, por condiciones de trabajo, será coacción".Al respecto aseveró que en el acta paritaria de este lunes, "les pedimos a los funcionarios de gobierno que cesen de este hostigamiento y judicialización de la protesta sindical"."N. Lo que hicimos fue un reclamo gremial, no es coacción", aseveró Allende."Si quieren que se termine la actividad sindical, que nos digan y vamos a ver si ponemos un kiosco o qué actividad desarrollamos", manifestó el dirigente de UPCN."decimos queCada vez nos parecemos más al gobierno de Macri. Si hay un dirigente gremial que defiende a los docentes (Baradel) y por defenderlos, lo bastardean por todos los medios, esto es persecución sindical. Provincia de Buenos Aires aún no ha cerrado la paritaria docente. Pregúntenle a Baradel todo lo que ha sufrido de persecución sindical. No queremos que esto se haga en la provincia".