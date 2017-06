Urribarri ratificó que tiene "diferencias insalvables" con Busti

El ex gobernador, Sergio Urribarri, admitió tener "diferencias insalvables" con el líder del Frente Entrerriano Federal, Jorge Busti. Criticó el regreso del mismo al Justicialismo "después de dos o tres veces de haberse ido y haber vuelto".



No obstante, destacó que el gobernador Gustavo Bordet "es claramente la conducción del peronismo y eso está por encima de cualquier otro análisis".



"Bordet conduce, ha diseñado una estrategia y una alianza electoral que la respeto, porque considero que no solo para Bordet sino para todo el peronismo es más importante el triunfo electoral que terminar de dilucidar cuáles son nuestras diferencias", definió.



Sobre el acuerdo de unidad del peronismo entrerriano, señaló: "Respeto a rajatabla las conducciones, porque soy peronista y lo fui toda la vida, y la conducción natural y clara de Gustavo Bordet ha decidido esto, y en su momento acepté que esa conducción avanzara en alianzas estratégicas, no porque haya coincidencias ideológicas del 100 por ciento".



Críticas a Busti

Consultado por el proceso electoral en marcha y el retorno al peronismo del ex gobernador Jorge Busti, explicitó en declaraciones a radio De la Plaza: "Antes de responder sobre la vuelta de Busti al Partido Justicialista, después de dos o tres veces de haberse ido y haber vuelto, quiero dejar en claro y es central que Gustavo Bordet es claramente la conducción del peronismo y eso está por encima de cualquier otro análisis".



Tras ello, admitió: "Por supuesto que tengo diferencias con Jorge Busti, algunas que son insalvables, salvo que él en algún momento cambie de opinión, y que están en la historia reciente: como la posición con la 125, o algunas referencias de dirigentes a (el ex Presidente) Néstor (Kirchner) como una deformación trágica del peronismo. Justamente a Néstor que había asumido con el menor respaldo electoral de la historia política y que terminó con la cultura política dominante que consagraba que un Presidente como él, consagrado con un 22 por ciento de los votos, estaba condenado a seguir una agenda del status quo dominante. Néstor decidió romper con esa cultura, avanzar en acciones concretas, la mayoría reparadoras y en contradicción con los intereses de la clase dominante".



Ante esta reflexión, se preguntó si "no habrá algunos que se arrepienten de haber dicho eso" y reiteró que "Néstor restablece en el país el imperio de los derechos y de la justicia social".



"Por eso tengo ésta y otras tantísimas diferencias con dirigentes como Jorge Busti, y las seguiré teniendo", reconoció, pero aclaró que "Bordet conduce, ha diseñado una estrategia y una alianza electoral que la respeto, porque considero que no solo para Bordet sino para todo el peronismo es más importante el triunfo electoral que terminar de dilucidar cuáles son nuestras diferencias, las que naturalmente existen y seguirán existiendo".



Bordet, conductor del peronismo

Sostuvo que "en Entre Ríos se pone en jugo muchísimo" y refirió: "Con muy bajo perfil he acompañado desde el primer minuto a Gustavo Bordet, a quien además del gobernador y conductor del peronismo, considero un amigo. Entonces, se juega que Bordet tenga el respaldo suficiente para que el gobierno de la Nación cumpla con todos los compromisos: planes sociales, aportes para obras, planes alimentarios, convenios que no se cumplen por parte de la Nación".



"Está haciendo un esfuerzo muy grande el gobernador, que está cumpliendo con todos los sectores, diferenciándose muchísimo de otros gobernantes, que hubo en otro momento de la historia de la provincia, sin apelar al ajuste, sin deprimir ni apretar".



"Se juega todo eso y además, seriamente estamos en la antesala de un súper ajuste que prepara Macri, entonces es importante ganar en Entre Ríos para tener la mayor autonomía posible en lo político y en lo económico", analizó.



Consideró que dicho ajuste se puede evitar con un resultado desfavorable del gobierno nacional en las elecciones y sostuvo que "la representación política del peronismo en sus variadas expresiones significaría como resultado, poner limitaciones a este ajuste que es impuesto -como ha sido siempre en la historia trágica de Argentina- por los sectores de poder de adentro y de afuera".



En este punto, volvió a destacar sus diferencias con Busti y afirmó: "Quienes me conocen, que son muchos entrerrianos, saben qué pienso, cómo actúo, cuáles son mis aciertos y mis errores, y qué pienso sobre cada momento histórico. Respeto a rajatabla las conducciones, porque soy peronista y lo fui toda la vida, y la conducción natural y clara de Gustavo Bordet ha decidido esto y en su momento acepté que esa conducción avanzara en alianzas estratégicas, no por coincidencias ideológicas del 100 por ciento".



Sobre la posibilidad de ir a las internas, sostuvo que "para ganar, que claramente es la prioridad, la fórmula es tener una lista de candidatos y candidatas a diputados nacionales que expresen una síntesis de estas distintas expresiones del peronismo". "Una fórmula que exprese la síntesis de las demandas o preferencias electorales que hoy tienen los entrerrianos, que -como sucede en gran parte del país- está dividido en tercios o en cuartos", definió.



Posible candidatura

En cuanto su posible candidatura afirmó: "En ningún momento analicé esta posibilidad. Fui electo diputado provincial, presido la Cámara de Diputados y de esta manera creo estar contribuyendo en gran medida a la expectativa que hubo para que la complementación con el Ejecutivo conducido por Bordet tenga en la Legislatura cosas que en su momento no tuve y que permiten avanzar a la provincia".



Cristina será candidata

Acerca de la figura de la ex Presidenta Cristina Fernández, opinó que "es determinante quién ocupa las bancas a partir del 10 de diciembre de 2017. Cristina Fernández de Kirchner por la información que tenemos va a ser candidata y será una de las legisladoras que marcaría el rumbo de lo que venga en Argentina. Por lo que vemos está lista para dar batalla, en plenitud mental, con una agenda que marca el propio gobierno con el aumento de la desocupación, la pobreza, la falta de solidaridad, el desprecio a los trabajadores, a los jubilados y especialmente a los docentes".



"Todas estas cosas pueden volver a discutirse, pueden volver a ser parte de la agenda que hoy no son parte de la agenda, entonces vaya si era importante cómo se integran las Cámaras de Diputados y Senadores en Argentina a partir de diciembre", consideró, según reproduce Análisis Digital.