Cruce de declaraciones entre la ex intendenta Osuna y el concejal Ríos

El caso de la avioneta con 317 kilos de marihuana interceptada por personal de la Policía Federal en un campo de Colonia Avellaneda originó una gran cantidad de allanamientos y la detención de 22 personas. Se sindica como líder de la banda narco a Daniel "Tavi" Celis quien, según los investigadores, habría impartido las órdenes de la cárcel.



En ese marco, la semana pasada se produjo la aprehensión de Hernán Rivero, funcionario de la Unidad Municipal 2.



Al respecto, la ex intendenta Blanca Osuna realizó "aclaraciones necesarias". Fue así que publicó en su cuenta de Facebook que "el detenido y actual funcionario de la Municipalidad de Paraná, Hernán Rivero, fue contratado en el municipio el 1/4/2010 (Intendente Halle)". Y agregó que "su contratado fue dado de baja el 31/12/2013 (Intendenta Osuna). Fue contratado por Dec. 65 del 18/12/2015 (Intendente Varisco) con categoría 43 legajo 32788 y designado responsable político de la Unidad 2".



En respuesta, el concejal Enrique Ríos (FpV), ligado al sector interno de José Carlos Halle, sostuvo que la ex mandataria comunal "busca sembrar dudas innecesarias" y recomendó "que deje de trabajar a la justicia".



El edil dijo que la ex intendenta "busca fogonear con una causa lo suficientemente delicada como para que la utilice políticamente".



"Osuna afirma que fue en su gestión que Rivero fue dado de baja, pero no dice por qué, si vio algo que merecía alguna denuncia, si tenía sospechas o pruebas firmes de algún delito grave. No es cuestión ahora de intentar distribuir sospechas", expresó el concejal.



Ríos criticó además que "se busque erosionar la gestión actual. No es nuestra gestión, pero tampoco creemos que sea recomendable salir, como la ex intendenta ahora, a salpicar a todo el mundo echando mantos de sospechas".