Varisco recordó la figura de Güemes en el 196° aniversario de su muerte

Foto 1/2 Foto 2/2

El intendente Sergio Varisco encabezó un homenaje a la figura de Martín Miguel de Güemes, al pie del monumento ubicado en la calle del mismo nombre en la capital provincial.



Güemes murió el 17 de junio de 1821, luego de ser herido mortalmente en combate y de agonizar durante diez días. Desde el año pasado fue instituido esta fecha como feriado nacional.



De la ceremonia realizada en Paraná participaron los secretarios General y de Derechos Humanos, Eduardo Solari; de Servicios Públicos, Rubén Amaya; la subsecretaria de la Mujer, Graciela Mántaras y el concejal Carlos González. Se colocó una ofrenda floral al pie del monumento.



El jefe comunal destacó la figura del prócer salteño: "Es un hombre fundamental en la historia argentina. Ya de muy joven participó de la defensa de Buenos Aires en las invasiones inglesas y luego fue un férreo compañero de San Martín porque le tocó a él, cuidar la frontera norte ante la Contrarrevolución de los realistas que querían invadirnos por ese sector. Fue una tarea que le encomendó San Martín, y lo que le permitió a él emprender con cierta tranquilidad el cruce de los Andes y la liberación de Chile y Perú. Esta función de gendarme que hizo Güemes en el norte fue esencial para la libertad de nuestra Patria. Sabemos que los salteños lo recuerdan con fervor, que hacen la vigilia previa a la noche de su muerte. Nos parece que los entrerrianos no podemos dejar de recordarlo al igual que a otros patriotas. Se ha perdido un poco esa tradición de recordar a nuestros grandes héroes", al tiempo que rememoró que no se realizaba un acto de reconocimiento a su figura desde su anterior gestión al frente del Ejecutivo Municipal de Paraná.



Varisco también observó su metodología de lucha "característica de la época, que era el caudillaje y donde se votaba con la lanza, pero fue un hombre fundamental en la defensa territorial y con su guerra de guerrillas con los guardamontes logró que fuera impenetrable la invasión por el norte argentino. Y fue valioso además porque cumplió la idea de San Martín de no conquistar América por tierra -que fuera el primer plan original de la Primera Junta- sino ejecutar el plan continental de ir por agua. Luego de cruzar la Cordillera, liberar Chile e ir por el océano hasta Lima, Perú, donde estaba el centro de poder español".